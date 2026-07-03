Francesc Solana, nuevo director deportivo del Gran Canaria: Hay un acuerdo con Savignani

Las Palmas de Gran Canaria, 3 jul (EFE).- El Dreamland Gran Canaria ha anunciado este viernes la incorporación de Francesc Solana para dirigir la dirección deportiva del club tras el descenso a Primera FEB, lo que provocó la destitución de Willy Villar.

El dirigente catalán, que ha confirmado el acuerdo para que el brasileño Bruno Savignani sea técnico claretiano, abrirá una nueva etapa en su carrera en los despachos tras estar dieciséis años al frente de le gestión deportiva del MoraBanc Andorra, club con el que consiguió dos ascensos a Liga Endesa, once temporadas en la máxima categoría e incluso dos play-off por el título de Liga Endesa.

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A sus éxitos en el torneo liguero hay que añadir dos semifinales de Eurocopa, dos participaciones en la Copa del Rey y la consecución de dos ligas catalanas, unos éxitos que han consolidado a los andorranos en la élite del baloncesto español.

Francesc Solana llega a Gran Canaria con la misión de reconstruir la plantilla y el cuerpo técnico para regresar esta misma temporada a la Liga Endesa y, para ello, tendrá que liderar una profunda reestructuración en el vestuario tras las salidas de Andrew Albicy, Mike Tobey, Kassius Robertson, Brandon Jefferson, Ziga Samar, Eric Vila, Chimenzie Metu e Isaiah Wong.

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Con ese propósito se ha abierto la opción de Solana, un referente del parqué nacional, tanto como jugador -466 partidos en ACB entre clubes como Granollers, Festina Andorra, Valvi Girona, Caja San Fernando y Fuenlabrada- como responsable en los despachos, siendo protagonista de la vuelta del equipo pirenaico a la élite nacional tras una intensa travesía entre la entonces LEB Plata, LEB Oro y la propia Liga Endesa.

Durante su presentación oficial, Francesc Solana ha confirmado la continuidad de Carlos Alocén y de Miquel Salvó en la plantilla de la temporada 2026/2027, mientras que las conversaciones con Pierre Pelos son halagüeñas para que continúe en Primera FEB.

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La situación del argentino Nico Brussino se resolverá en “unos días” y Kur Kuath tiene “una situación contractual diferente” que deja todavía en incógnita su presencia en la plantilla que dirigirá Savignani.

“Me gustaría quedarme con todos los jugadores que tienen contrato. El club está dispuesto a asumir esos contratos de buen equipo ACB. Los jugadores deben saber que vivir un ascenso, tras descender tú con el club, es una satisfacción que hay que experimentar”, ha alentado.

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De cara a los fichajes, Solana ha admitido que tienen “un dibujo de lo que queremos” y siguen formalizando acuerdos para “anunciar en los próximos días” a los primeros integrantes de la nueva plantilla del Dreamland Gran Canaria: “Tenemos claro los jugadores que queremos. Esperemos que en la próxima semana podamos cerrar las incorporaciones”.

El director deportivo, que ha asegurado que las negociaciones fueron “fáciles”, ha mostrado su “orgullo e ilusión” por ser el máximo responsable deportivo de “un reto mayúsculo” para devolver a la entidad claretiana a la Liga Endesa en esta misma temporada.

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Para conseguir este objetivo, el catalán ha afirmado que son necesarios tres pilares fundamentales: “identidad y gen competitivo sin inventar nada, sino reviviendo la identidad del club”, “disfrutar de jugar la Primera FEB” y tener a la cantera como “motor” para nutrir de talento al primer equipo.

“Me motivaron las ganas de que fuera el director deportivo y tomara el cargo. Estuve muchos años en un club que quiero mucho, pero ahora tengo una oportunidad en un club de una dimensión increíble. Mi trabajo es que todo el mundo vea que es un reto ilusionante. Toca recuperarse y seguir, esto es deporte”, ha arengado.

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Para Francesc Solana es esencial que los jugadores que vengan vean al Gran Canaria “como la oportunidad para entrar en Liga Endesa” y tengan claro que “no es fácil asumir el reto de venir a Gran Canaria” por la exigencia de un proyecto formado para ascender directamente a Liga Endesa. EFE

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