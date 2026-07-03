España se encamina a un episodio de calor extremo, más de 42 grados, desde el domingo

Madrid, 3 jul (EFE).- Las temperaturas iniciarán este viernes un ascenso que dejará calor intenso en casi toda España y que podría derivar, a partir del domingo, en una ola de calor en la península y Baleares, con noches muy cálidas y máximas que podrán superar los 42 grados.

"Es probable que, a partir del domingo, se configure una ola de calor", ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, quien ha precisado, que de ocurrir, se prolongará "probablemente hasta mediados de la próxima semana".

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"El punto álgido del episodio se situará entre el domingo y el martes", cuando se podrán superar localmente los 42 grados en el valle del Ebro y también en zonas de Extremadura y Andalucía, mientras que en Baleares se podrán alcanzar los 38 grados, ha explicado el portavoz.

Además, en zonas del Mediterráneo, del centro y del sur peninsular las temperaturas mínimas podrían no bajar de 25 grados, las denominadas noches tórridas.

A partir del miércoles hay "incertidumbre", ha señalado Del Campo, aunque las temperaturas podrían comenzar a bajar el jueves. En cualquier caso, ha advertido de que el calor muy intenso continuará durante la mayor parte de la próxima semana.

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Este viernes bajarán ligeramente las temperaturas máximas en Andalucía, pero subirán en el resto del país, en una jornada estable y sin lluvias en la que se alcanzarán los 36 grados en el nordeste, el sur de Galicia, el centro peninsular y buena parte del sur, con más de 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

El sábado y el domingo continuará el ascenso de las temperaturas y ya habrá noches muy cálidas, en las que no se bajará de 23 a 25 grados en puntos del centro peninsular, como Madrid, y del sur, como Cádiz, Jaén o Sevilla.

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Durante el fin de semana, las máximas superarán los 36 a 38 grados en Galicia, Castilla y León, el interior de la Comunidad Valenciana y Mallorca; los 38 a 40 grados en el nordeste y la zona centro, y los 40 a 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En capitales como Zaragoza, Badajoz, Sevilla y Córdoba se alcanzarán o superarán los 42 grados, todo ello con cielos despejados, ausencia de lluvias y peligro de incendios muy alto o extremo en buena parte de los tercios norte, este y sur de la península.

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El calor también afectará a las Canarias, especialmente el domingo, cuando podrán superarse los 35 grados en puntos del sur de Tenerife y Gran Canaria, así como en Fuerteventura.

La próxima semana arrancará con temperaturas más altas el lunes en el norte, este y Baleares y sin cambios en el resto, mientras que para el martes, "no parece que vayan a variar demasiado las temperaturas".

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Durante ambos días, "el calor volverá a ser muy intenso", con más de 38 grados en amplias zonas de la península y de Mallorca y más de 40 grados en el Cantábrico oriental, nordeste, puntos del interior de la Comunidad Valenciana y el oeste y sur de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, donde en los valles del Ebro, Guadiana, Tajo y Guadalquivir se superarán los 42 grados.

Las noches serán muy cálidas, incluso tórridas en puntos del Mediterráneo, del centro y del sur peninsular.

En las Canarias se volverán a superar los 35 grados, pero ya no solo en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, sino en la mayor parte de las islas e incluso los 40 grados en puntos de Fuerteventura y Gran Canaria. En esta última isla, Gran Canaria podría no bajarse puntualmente de 30 grados.

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Además, el martes podrán formarse tormentas en el interior peninsular, sobre todo en el centro y en el este y aunque muchas de ellas no llevarán demasiada lluvia, sí que podrán caer rayos, con lo que se "incrementa el peligro de incendios".

A partir del miércoles, es probable que no varíen mucho las temperaturas y que después predominen los ligeros descensos, por lo que esta jornada, podría ser el último día en el que se superasen los umbrales estrictos que existen para poder hablar de ola de calor.

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Sin embargo, el calor continuará siendo muy intenso en cualquier caso los días siguientes, con más de 36 a 38 grados en casi toda España, al menos hasta el viernes, ha finalizado el portavoz. EFE

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