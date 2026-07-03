Alcalde de Barcelona expresa su tristeza y frustración por la muerte de un menor a tiros

Barcelona, 3 jul (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expresado su "consternación y tristeza" por el asesinato de un menor de 15 años por disparos con arma de fuego en el Parc de la Pegaso de Barcelona la noche de ayer jueves, y su "frustración" por que aparezca el fenómeno de la presencia de armas vinculada al tráfico de drogas en la ciudad.

En una entrevista en RAC-1, Jaume Collboni ha reconocido esa "frustración" porque en Barcelona aparezca este fenómeno cuando se está "ganando la batalla a los hurtos y la multirreincidencia" gracias a los cambios legislativos y el aumento de las actuaciones policiales.

PUBLICIDAD

En este sentido, el alcalde de Barcelona ha insistido en reclamar "la misma fórmula: más penas y más policías" para combatir con "más contundencia" las redes de delincuencia vinculadas al narcotráfico que actúan en Europa.

Collboni ha lamentado los hechos, sobre cuya investigación no ha facilitado más información que la que han aportado hasta ahora los Mossos d'Esquadra, y ha explicado que los servicios sociales del consistorio han atendido a los familiares de la víctima.

PUBLICIDAD

Sobre la presencia frecuente de bandas latinas en el parque donde ha tenido lugar el asesinato, el alcalde ha señalado que "estos grupos se mueven mucho" y que "nadie prevé comportamientos de estas características".

Aun así, ha defendido el papel preventivo que ya juegan las 500 cámaras de videovigilancia policial que el ayuntamiento ha instalado en "puntos críticos" de la ciudad, a las que se sumarán 500 más en el próximo mandato, según ha anunciado. EFE

PUBLICIDAD