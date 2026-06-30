Vox pide a la Junta Electoral suspender el voto por correo de residentes en el exterior

Madrid, 30 jun (EFE).- Vox ha pedido este martes a la Junta Electoral Central que se suspenda el voto por correo para los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), así como el trámite de acceso y admisión al registro desde el extranjero por considerarlo "terriblemente opaco".

"Hay grandísimas dudas sobre cómo se está llevando a cabo el procedimiento", ha advertido en una rueda de prensa el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo.

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El diputado, cuya formación ha pedido revisar la instrucción del Ministerio de Justicia sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y el acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de españoles que emigraron, ha subrayado que el voto de los españoles residentes en el extranjero debe ser exclusivamente presencial.

Según ha explicado, mientras que en España en el voto por correo se exige la identificación cuando tanto cuando se solicita como cuando se deposita, para el voto en el extranjero no se exige. EFE

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