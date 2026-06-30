Alberto de Mónaco rompe su silencio tras el atentado en el Principado: “Charlene y yo queremos expresarles nuestro apoyo”

Alberto de Mónaco y su esposa, Charlene, en una imagen de archivo. (REUTERS/Yara Nardi)

La explosión registrada este lunes por la noche en el Principado de Mónaco ha provocado una enorme conmoción dentro y fuera del país. Horas después del suceso, el príncipe Alberto de Mónaco ha querido dirigirse públicamente a los ciudadanos con un comunicado oficial en el que transmite su apoyo a las víctimas, agradece la rápida actuación de los servicios de emergencia y lanza un mensaje de unidad frente a la violencia.

El incidente tuvo lugar en la entrada de un edificio residencial situado en la calle Révérend Père Louis Frolla y dejó tres personas heridas, entre ellas el empresario ucraniano Vadim Ermolaev, su pareja y un menor de 13 años.

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Mientras la investigación continúa abierta, las autoridades trabajan con la hipótesis de un ataque intencionado.

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El comunicado íntegro de Alberto de Mónaco tras la explosión

La explosión criminal que ha tenido lugar esta tarde en Mónaco supone una conmoción para toda la comunidad monegasca.

Mis pensamientos se dirigen, en primer lugar, a las víctimas, a sus seres queridos y a los residentes directamente afectados por este acto brutal. La princesa Charlene, mi familia y yo queremos expresarles nuestra compasión y nuestro apoyo inquebrantable.

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También queremos reconocer la extraordinaria labor de las fuerzas de Seguridad Pública, que están gestionando la situación con rigor y serenidad, y que han garantizado que las víctimas fueran atendidas con rapidez y que la zona quedara asegurada.

Bajo la autoridad del Gobierno, todos los servicios competentes del Estado están actualmente movilizados, en estrecha cooperación con las autoridades francesas. Confiamos en que puedan esclarecer las circunstancias de esta tragedia lo antes posible, identificar a los responsables y ofrecer todas las respuestas necesarias, a todos los niveles.

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Más que nunca, el Principado de Mónaco permanecerá unido y firme frente a la violencia y la delincuencia. La seguridad de nuestra comunidad siempre ha sido una prioridad; ahora lo será más que nunca, sean cuales sean las amenazas.

Alberto, príncipe de Mónaco

Qué se sabe de la explosión que ha sacudido al Principado

La detonación se produjo alrededor de las 21.00 horas del lunes 29 de junio en un edificio situado muy cerca de la frontera entre Mónaco y Francia. La fuerte explosión obligó a desplegar un amplio dispositivo policial y sanitario después de que varias personas alertaran del estruendo, que pudo escucharse a varios centenares de metros.

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Lugar en el que se ha sucedido la explosión en Mónaco. (REUTERS/Alexandre Dimou)

Según la información facilitada por las autoridades monegascas y distintos medios franceses, tres personas resultaron heridas. Entre ellas se encuentra el empresario ucraniano Vadim Ermolaev, su pareja y un adolescente de 13 años. Los dos adultos permanecen hospitalizados en estado grave, mientras que el menor sufrió lesiones de menor consideración.

Las primeras pesquisas apuntan a que el artefacto explosivo estaba oculto en una mochila que un hombre dejó frente al edificio pocos minutos antes de la explosión. Las cámaras de seguridad habrían captado al sospechoso abandonando el lugar a pie en dirección a la localidad francesa de Beausoleil, aunque por el momento no se han producido detenciones.

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La investigación continúa abierta y se está desarrollando de forma conjunta entre las autoridades de Mónaco y Francia para esclarecer lo ocurrido e identificar al presunto autor.

El fiscal de Mónaco, Thibault Stéphane, calificó el suceso como un hecho sin precedentes al afirmar que “es la primera vez en la historia que un acto así ha ocurrido en el Principado”. No obstante, también precisó que los investigadores todavía no pueden confirmar si las víctimas eran el objetivo directo del ataque.

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Por su parte, el ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, aseguró que todos los servicios competentes permanecen movilizados para recopilar pruebas y avanzar en una investigación que ha generado una enorme preocupación en un país acostumbrado a ser uno de los más seguros de Europa. Mientras tanto, el mensaje de Alberto y Charlene de Mónaco busca trasladar tranquilidad a la población y mostrar el respaldo de la familia principesca a las víctimas en uno de los episodios más delicados vividos recientemente por el Principado.