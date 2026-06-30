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Dani García, chef Michelin: “Estos calabacines rellenos me recuerdan a mi época en la escuela; son saludables y solo se preparan con verduras y arroz”

Este plato a base de calabacines luna es perfecto para cenas ligeras o como principal vegetariano para días de verano

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Receta de calabacín relleno de Dani García (Montaje Infobae)
Receta de calabacín relleno de Dani García (Montaje Infobae)

Hay mil formas de cocinar el calabacín, y rellenarlo es una de las mejores. Al tener un sabor tan suave, casi cualquier ingrediente actúa bien como relleno, desde carne picada de cerdo, pollo o ternera hasta atún u otros pescados. Incluso con una combinación de arroz y verduras. Esta última es la receta que el chef Dani García compartió durante el programa Hacer de Comer en RTVE, una sencilla receta de calabacines rellenos que es perfecta incluso para los más principiantes entre fogones.

En este caso, el chef optó por una receta completamente vegetariana, con un relleno a base de zanahoria, cebolla, puerro, berenjena, pimiento rojo y verde y tomate, acompañados de arroz integral y de un toque de queso parmesano. “Los calabacines rellenos me recuerdan a mi época en la escuela de hostelería”, contaba el chef Michelin mientras preparaba la receta para RTVE.

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Como base para la preparación, García elige unos calabacines luna, pequeños y redondos, que son perfectos para rellenar, además de “bastante sencillos de conseguir y bonitos para un plato así”. Sin embargo, también podemos usar un calabacín al uso y cortarlo en horizontal. Es una de las verduras preferidas para Dani García, ya que, en sus palabras, “el calabacín es un ingrediente muy saludable, tiene mucha fibra y merece la pena cocinarlo de la manera que sea”.

Para conseguir un resultado perfecto en la elaboración de estos calabacines rellenos, "las verduras tienen que estar al dente para que cuando muerdas notes el cuerpo del pimiento, de la zanahoria, de la berenjena”, explica el cocinero. Todo acompañado de arroz cocinado al dente y de un poco de queso para gratinar. El resultado es un plato delicioso, saludable y muy completo, ideal para las comidas de verano.

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Receta de calabacín relleno de Dani García

El calabacín relleno de Dani García consiste en calabacines luna vaciados y escaldados, que se rellenan con una mezcla de arroz integral, verduras salteadas y queso parmesano rallado. Se finaliza con un gratinado exprés bajo el grill, logrando un interior meloso y una costra dorada y crujiente.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 60 minutos
    • Preparación: 35 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 200 g de arroz integral
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de cúrcuma
  • 600 ml de agua
  • 4 calabacines luna
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 1 berenjena
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • Tomillo
  • 2 tomates maduros
  • 200 g de queso parmesano
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra

Cómo hacer calabacín relleno de Dani García, paso a paso

  1. Remoja el arroz integral desde la noche anterior.
  2. Rehoga el arroz con 2 dientes de ajo picados y la cúrcuma en 2 cucharadas de aceite, 1 minuto.
  3. Añade el agua y lleva a ebullición. Baja el fuego y cocina 20 minutos. Sala y reserva.
  4. Corta la parte superior de cada calabacín para crear una tapa y vacía el interior con cuidado.
  5. Escalda los calabacines en agua hirviendo durante 40 segundos, pásalos a un bol de agua con hielo y reserva.
  6. Pica el ajo, la cebolla y el puerro en brunoise. Trocea la berenjena, las zanahorias y los pimientos en mirepoix. Ralla el tomate.
  7. Sofríe el ajo 30 segundos. Añade cebolla, puerro y tomillo; sofríe 2 minutos.
  8. Incorpora los pimientos y sofríe 2 minutos. Añade zanahoria y tomate, y después el interior de los calabacines y la berenjena. Cocina 8 minutos.
  9. Mezcla las verduras con el arroz, ajusta de sal.
  10. Rellena los calabacines con la mezcla, coloca pimienta y queso rallado encima, riega con aceite.
  11. Gratina bajo el grill 3 minutos con las tapas al lado.
  12. Sirve los calabacines cerrados con su tapa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 unidades (1 calabacín relleno por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 310 kcal aprox.
  • Proteínas: 11 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 39 g
  • Fibra: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se recomienda recalentar al horno o microondas antes de consumir.

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