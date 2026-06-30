España

Científicos desarrollan una vacuna experimental que previene el daño neuronal en la enfermedad de Huntington

La eficacia de un compuesto terapéutico para atravesar la barrera hematoencefálica facilita su uso potencial en pacientes humanos

Guardar
Google icon
Investigación en un laboratorio (Shutterstock España)
Investigación en un laboratorio (Shutterstock España)

Una nueva esperanza terapéutica surge en la lucha contra la enfermedad de Huntington (EH), un trastorno neurodegenerativo hereditario para el que hasta la fecha no existe cura. Un equipo científico internacional liderado por el Instituto Max Planck y la Universidad de Colonia ha demostrado que el compuesto anle138b puede revertir diversos signos patológicos de la enfermedad tanto en modelos celulares como en animales.

La investigación, que acaba de ser publicada en la revista EMBO Molecular Medicine, revela que la administración oral de anle138b –una molécula que modifica oligómeros y también es conocida por su nombre internacional emrusolmin– logra disminuir la formación de agregados del gen mutante huntingtin (mHTT), principales responsables de la neurodegeneración que caracteriza a esta enfermedad.

PUBLICIDAD

El estudio empleó modelos murinos clásicos de Huntington, como los ratones R6/2 y zQ175DN, y también células neuronales derivadas de pacientes mediante técnicas de reprogramación celular. En todos los casos, anle138b demostró efectos beneficiosos: la reducción de los agregados de mHTT se tradujo en una atenuación de la atrofia cerebral, menor neuroinflamación y mitigación de la pérdida de sinapsis, además de una mejora marcada de la función motora y la supervivencia.

“Nuestra investigación sugiere que anle138b no solo previene el daño neuronal, sino que puede revertir algunos procesos degenerativos fundamentales de la enfermedad”, explicó la doctora Irina Dudanova, profesora en la Universidad de Würzburg (Alemania) y autora del estudio.

PUBLICIDAD

En el modelo de ratones R6/2, el inicio temprano y continuo del tratamiento previno la aparición de alteraciones motoras y extendió la esperanza de vida de los animales, sin registrar efectos adversos ni interferencias en las funciones biológicas normales de los animales sanos.

Seguridad y eficacia también en células humanas

“Un hallazgo destacable es que anle138b también reduce los agregados tóxicos en células precursoras neuronales humanas derivadas de pacientes, apoyando su potencial traslación clínica”, señalaron los autores. Además, el fármaco demostró un perfil de seguridad favorable en estudios previos de fase 1 y está siendo evaluado en ensayos clínicos para otras patologías neurodegenerativas.

A diferencia de otras moléculas en desarrollo que requieren administración invasiva, anle138b está disponible oralmente y penetra eficazmente la barrera hematoencefálica, facilitando su uso potencial en pacientes humanos. Los resultados de este estudio se suman a una tendencia creciente que apunta a intervenir la patología de Huntington en etapas tempranas, incluso antes de la aparición de los síntomas clínicos, dado que los portadores pueden identificarse desde edades tempranas mediante pruebas genéticas.

Resultados de escáner cerebral (Magnific)
Resultados de escáner cerebral (Magnific)

Un avance cauteloso

Si bien los resultados son prometedores, los investigadores reconocen que aún quedan desafíos antes de trasladar este tratamiento a la práctica clínica, entre ellos demostrar su eficacia en etapas más avanzadas de la enfermedad y comprender las diferencias observadas entre sexos en los modelos animales.

“Nuestro trabajo destaca la importancia de seguir explorando opciones terapéuticas que, más allá de aliviar síntomas, modifiquen el curso de la enfermedad”, concluyeron los autores, señalando que la inhibición de la agregación de proteínas podría beneficiar también a otras enfermedades hereditarias causadas por expansiones de trinucleótidos.

La comunidad científica aguarda ahora la continuación de esta línea de investigación y la validación en ensayos clínicos con pacientes, con la esperanza de que anle138b represente un avance significativo en el tratamiento contra la enfermedad de Huntington y otros trastornos neurodegenerativos.

Temas Relacionados

Enfermedades NeurodegenerativasNeurologíaEnfermedades NeurológicasEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dani García, chef: “Estos calabacines rellenos me recuerdan a mi época en la escuela; son saludables y solo se preparan con verduras y arroz”

Este plato a base de calabacines luna es perfecto para cenas ligeras o como principal vegetariano para días de verano

Dani García, chef: “Estos calabacines rellenos me recuerdan a mi época en la escuela; son saludables y solo se preparan con verduras y arroz”

Alberto de Mónaco rompe su silencio tras el atentado en el Principado: “Charlene y yo queremos expresarles nuestro apoyo”

El soberano ha emitido un comunicado oficial después del grave suceso que ha dejado tres heridos y que las autoridades investigan como un presunto acto criminal

Alberto de Mónaco rompe su silencio tras el atentado en el Principado: “Charlene y yo queremos expresarles nuestro apoyo”

El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

El número dos de Vivienda, David Lucas, seguirá un tratamiento oncológico en la sanidad pública

El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros para un plan de integración de personas migrantes y destaca la “necesidad” de la regularización

El presidente del Gobierno ha señalado que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha recibido más de un millón de solicitudes

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros para un plan de integración de personas migrantes y destaca la “necesidad” de la regularización

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

La empresa contrató después a otra trabajadora para el mismo puesto

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez pide al juez Peinado permiso para asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la ceremonia de graduación de su hija en Londres

Begoña Gómez pide al juez Peinado permiso para asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la ceremonia de graduación de su hija en Londres

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

El fiscal pide 15 años para el exministro Fernández Díaz y 19 para Villarejo por participar en el “operativo parapolicial directivo” de la Kitchen

Los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena paralizan definitivamente su fusión

La policía incauta más de 1.000 kilos de drogas sintéticas y sustancias químicas que iban a entrar en Ibiza desde Países Bajos

ECONOMÍA

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

DEPORTES

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo