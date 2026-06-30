Científicos desarrollan una vacuna experimental que previene el daño neuronal en la enfermedad de Huntington

Investigación en un laboratorio (Shutterstock España)

Una nueva esperanza terapéutica surge en la lucha contra la enfermedad de Huntington (EH), un trastorno neurodegenerativo hereditario para el que hasta la fecha no existe cura. Un equipo científico internacional liderado por el Instituto Max Planck y la Universidad de Colonia ha demostrado que el compuesto anle138b puede revertir diversos signos patológicos de la enfermedad tanto en modelos celulares como en animales.

La investigación, que acaba de ser publicada en la revista EMBO Molecular Medicine, revela que la administración oral de anle138b –una molécula que modifica oligómeros y también es conocida por su nombre internacional emrusolmin– logra disminuir la formación de agregados del gen mutante huntingtin (mHTT), principales responsables de la neurodegeneración que caracteriza a esta enfermedad.

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El estudio empleó modelos murinos clásicos de Huntington, como los ratones R6/2 y zQ175DN, y también células neuronales derivadas de pacientes mediante técnicas de reprogramación celular. En todos los casos, anle138b demostró efectos beneficiosos: la reducción de los agregados de mHTT se tradujo en una atenuación de la atrofia cerebral, menor neuroinflamación y mitigación de la pérdida de sinapsis, además de una mejora marcada de la función motora y la supervivencia.

“Nuestra investigación sugiere que anle138b no solo previene el daño neuronal, sino que puede revertir algunos procesos degenerativos fundamentales de la enfermedad”, explicó la doctora Irina Dudanova, profesora en la Universidad de Würzburg (Alemania) y autora del estudio.

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En el modelo de ratones R6/2, el inicio temprano y continuo del tratamiento previno la aparición de alteraciones motoras y extendió la esperanza de vida de los animales, sin registrar efectos adversos ni interferencias en las funciones biológicas normales de los animales sanos.

Seguridad y eficacia también en células humanas

“Un hallazgo destacable es que anle138b también reduce los agregados tóxicos en células precursoras neuronales humanas derivadas de pacientes, apoyando su potencial traslación clínica”, señalaron los autores. Además, el fármaco demostró un perfil de seguridad favorable en estudios previos de fase 1 y está siendo evaluado en ensayos clínicos para otras patologías neurodegenerativas.

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A diferencia de otras moléculas en desarrollo que requieren administración invasiva, anle138b está disponible oralmente y penetra eficazmente la barrera hematoencefálica, facilitando su uso potencial en pacientes humanos. Los resultados de este estudio se suman a una tendencia creciente que apunta a intervenir la patología de Huntington en etapas tempranas, incluso antes de la aparición de los síntomas clínicos, dado que los portadores pueden identificarse desde edades tempranas mediante pruebas genéticas.

Resultados de escáner cerebral (Magnific)

Un avance cauteloso

Si bien los resultados son prometedores, los investigadores reconocen que aún quedan desafíos antes de trasladar este tratamiento a la práctica clínica, entre ellos demostrar su eficacia en etapas más avanzadas de la enfermedad y comprender las diferencias observadas entre sexos en los modelos animales.

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“Nuestro trabajo destaca la importancia de seguir explorando opciones terapéuticas que, más allá de aliviar síntomas, modifiquen el curso de la enfermedad”, concluyeron los autores, señalando que la inhibición de la agregación de proteínas podría beneficiar también a otras enfermedades hereditarias causadas por expansiones de trinucleótidos.

La comunidad científica aguarda ahora la continuación de esta línea de investigación y la validación en ensayos clínicos con pacientes, con la esperanza de que anle138b represente un avance significativo en el tratamiento contra la enfermedad de Huntington y otros trastornos neurodegenerativos.

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