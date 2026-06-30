Los españoles elevan un 16 % su gasto en productos de Comercio Justo en seis años

Madrid, 30 jun (EFE).- El consumo de productos con certificación de Comercio justo (Fairtrade) en España ascendió a 157 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 16 % respecto a 2020, aunque la cifra está muy por debajo de la media europea.

En concreto, el gasto medio en productos certificados se situó en 3,21 euros por habitante frente a los 23,40 euros de Alemania, Suiza o Bélgica, según un comunicado de Fairtrade Ibérica, la organización que representa el sello de comercio justo en España y Portugal.

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Fairtrade es la certificación líder de productos de Comercio Justo que representa a 1,9 millones de productores y trabajadores de todo el mundo, y vende en 131 países, con sellos en más de 37.000 productos.

En España, el cacao sigue siendo la categoría con mayor penetración, con una cuota del 8 % en tabletas de chocolate; seguido del azúcar, con un 6 %; y otras categorías como el té y el café, con una cuota del 2 %. EFE

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