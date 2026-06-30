El mapa de las peores playa de España: estos son los 48 parajes con bandera negra por contaminación y mala gestión

Mapa de Banderas Negras de 2026. (Ecologistas en Acción)

El informe Banderas Negras 2026, publicado por Ecologistas en Acción en este martes, vuelve a poner en evidencia el deterioro ambiental que sufren las costas españolas. Tras examinar los más de 8.000 kilómetros del litoral, la organización ha señalado 48 puntos negros para denunciar los casos de contaminación y mala gestión. La mirada este año, sin embargo, no se detiene únicamente en los daños, sino que el documento remarca la oportunidad histórica que abre el nuevo Reglamento europeo sobre la Restauración de la Naturaleza, en vigor desde agosto de 2024, para revertir décadas de impactos y redefinir la relación entre el desarrollo económico y el espacio litoral.

El informe, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y elaborado en base a denuncias ciudadanas, inspecciones y evidencias científicas, despliega una cartografía del desgarro costero español. Andalucía, por ejemplo, suma casos como la contaminación histórica de la Ría de Huelva —uno de los mayores vertederos industriales y radiactivos de Europa, según denuncian — y la nefasta gestión del cordón dunar en la Playa Central de Isla Cristina.

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Instalaciones industriales en la Ría de Huelva. (Ecologistas en Acción)

El balance de Ecologistas en Acción desglosa la tipología de los desastres: 14 banderas negras se deben a vertidos y fallos en sistemas de saneamiento, ocho a urbanización e invasión del dominio público marítimo-terrestre y nueve a afecciones graves a la biodiversidad, además de casos asociados a la acumulación de residuos plásticos, obras portuarias mal planificadas, daños al patrimonio histórico y “turistificación” extrema de enclaves frágiles.

Entre las denuncias más reiteradas, destaca la persistencia de vertidos industriales directos al mar, como en la playa de Usgo (Cantabria), donde la empresa Solvay vierte residuos químicos desde hace años, afectando a kilómetros de litoral y la salud de diversas especies marinas protegidas. “Se instalan colectores que arrojan residuos peligrosos con autorización administrativa, pero la alternativa de depuración industrial, aunque viable, no se implementa: la protección del mar queda supeditada al ahorro de costes empresariales,” advierte el informe.

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El caso del Mar Menor y la bahía de Portmán en Murcia persiste en el informe como símbolo de la incapacidad política para restaurar ecosistemas gravemente eutrofizados o contaminados por metales pesados. Mientras tanto, la falta de controles efectivos sobre el vertido de aguas fecales urbanas es un patrón repetido en puntos como las playas de Bañugues (Asturias), Maro (Málaga), Cala Galdana (Menorca) o de la Almadrava (Alicante), donde la presión turística y la expansión urbana han superado la capacidad de saneamiento prevista.

El litoral como zona de sacrificio

La vertiente de mala gestión ambiental está marcada casi siempre por la colisión de intereses económicos, turísticos o inmobiliarios. En la costa de Cádiz, la permisividad frente a la especulación urbanística sigue provocando el avance de urbanizaciones, campos de golf y chiringuitos en espacios vulnerables como Vejer, Barbate y Tarifa, incluso dentro de áreas protegidas. En la Costa Brava, la presión urbanística sobre las montañas de Begur avanza sobre conectores ecológicos básicos, mientras la ampliación del aeropuerto de El Prat amenaza directamente a hábitats prioritarios de la laguna de La Ricarda.

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“No se respeta el suelo ni se evalúa el impacto de la densificación turística o los nuevos complejos hoteleros; el sistema de concesiones y licencias reproduce una lógica donde la gestión territorial depende de la voluntad política o el interés del momento, no de criterios ambientales”, subraya la entidad.

Fábrica de pescado en la cala de Basordas en Lemoiz, en Vizcaya. (Ecologistas en Acción)

La crisis portuaria es paradigmática en la Comunidad Valenciana. El informe documenta cómo la ampliación del puerto de València, con rellenos masivos y dragados, desalinea por completo la gestión ambiental de los hábitats de posidonia y de la costa protegida de l’Albufera, omitiendo nuevas evaluaciones de impacto y operando en base a permisos y legislación de hace casi dos décadas.

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Turistificación masiva y nuevas amenazas industriales

El modelo de turismo litoral, según el documento, no solo ha saturado espacios emblemáticos —la playa de As Catedrais en Galicia, la almadrava de Alicante, la bahía de Pollença en Baleares— sino que ha traído consigo problemas crecientes de residuos, presión hídrica y urbanización especulativa de enclaves protegidos. Canarias vive una situación extrema: la macro urbanización “Cuna del Alma” sigue adelante en el Puertito de Adeje tras la reactivación de las obras en 2024, pese a no contar con evaluación ambiental ni respetar el patrimonio arqueológico ni la flora endémica. En Lanzarote, la llegada de 700.000 cruceristas previstos para este año está superando la capacidad de gestión urbana y municipal, empeorando la calidad del aire y la presión sobre recursos básicos.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Las nuevas amenazas no se restringen al urbanismo. El auge de los proyectos industriales ligados al hidrógeno verde en la ría de Huelva, promovidos por Moeve (ex CEPSA) y Magnon Green Energy, genera un “ecualizador de riesgos”, sumando la expansión de químicos peligrosos y ampliando la capacidad de incidentes en una zona ya saturada de instalaciones potencialmente peligrosas —sin evaluación de riesgos combinada—, sostiene el informe. La acuicultura industrial, especialmente en Gran Canaria, está disparando el número de episodios contaminantes, mortandades masivas de peces y afectaciones a las playas.

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Un giro hacia la restauración ecológica

Para Ecologistas en Acción, la restauración va más allá de una consigna: el informe detalla una serie de intervenciones prioritarias, desde la recuperación de marismas históricas (como la de Maqua en Asturias o la del Tinto en Huelva), hasta la descontaminación urgente de suelos radiactivos en Palomares, la renaturalización de los sistemas dunares (como en Marbella o Punta Entinas), o la rehabilitación de enclaves urbanos costeros asfixiados por décadas de intervención turística y de infraestructuras mal planificadas.

Un caso emblemático es La Pletera, en la Costa Brava, donde la desurbanización y la restauración de las lagunas litorales y el cordón dunar ha permitido la recuperación efectiva de hábitats y una mejora del espacio para la población local. “La evidencia demuestra que, cuando hay voluntad política y se permite a la naturaleza recuperar su espacio, la respuesta es positiva,” afirma el texto.

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La solución, concluye el informe, pasa por un cambio profundo: “Más allá de las denuncias y las banderas negras, es urgente priorizar la restauración frente a la destrucción, dotar de recursos y voluntad política a la conservación, y cumplir la normativa europea. Sin restauración, el litoral español, uno de los patrimonios naturales más singulares y frágiles de Europa, seguirá siendo la zona de sacrificio de intereses a corto plazo.”