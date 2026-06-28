Pelayo González, tercero en Tiszaujvaros (Hungría)

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El español Pelayo González ha logrado la tercera plaza en la prueba de la Copa del Mundo de triatlón disputada en Tiszaujvaros (Hungría), donde solo cedió ante el gran favorito, el local Csongor Lehmann, y el francés Tom Lerno.

El triatleta español, que estuvo en todo momento con los favoritos en la natación y en la bicicleta, no pudo seguir el ritmo de Lehmann y de Lerno en el sector de carrera a pie, pero sí que supo asegurar un podio al superar al también húngaro Mark Devay.

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Lehmann invirtió un tiempo de 52:11 en el recorrido (750 m natación, 20 km bicicleta y 5 km carrera a pie) y aventajó en once segundos a Lerno y en 19 a Pelayo González.

El féminas se impuso la húngara Danni Szalai con 57:10, por delante de la estadounidense Taylor Knibb (58:00) y la australiana Tara Sosinski (58:37). Ana Carballo fue decimotercera (1h00:07), Noelia Juan vigésimo séptima (1h02:03) y Marina Muñoz trigésima primera (1h01:23). EFE

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