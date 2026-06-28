Pablo Llamas Ruiz entra en el cuadro de Wimbledon por la baja de Mattia Bellucci

Londres, 28 jun (EFE).- El español Pablo Llamas Ruiz, número 119 del ranking ATP, entró este domingo en el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y que se juega sobre hierba, por la baja del italiano Mattia Bellucci.

El jerezano, que perdió en la última ronda de la previa ante el estadounidense Tristan Boyer por 7-5, (4)6-7, 7-6(2) y 6-3, se vio beneficiado por el 'lucky loser' que le permitirá jugar por primera vez el prestigioso torneo británico.

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Llamas Ruiz se asegura 94.000 euros por disputar el primer encuentro, y en caso de vencer, se enfrentaría al vencedor del duelo entre el estadounidense Tommy Paul, cabeza de serie número 21, y el francés Alexandre Muller, 125 del ranking. EFE