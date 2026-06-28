Medios terrestres y aéreos trabajan en un incendio forestal declarado en Linares (Jaén)

Jaén, 28 jun (EFE).- Un incendio forestal se ha declarado esta tarde en el término municipal de Linares (Jaén) en una zona cercana a la población y trabajan ya en su extinción varios medios terrestres y aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca, el aviso se ha producido en torno a las 17:00 horas y ha movilizado un amplio dispositivo de extinción.

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En la zona trabajan actualmente seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos autobombas, un vehículo semipesado y un anfibio ligero, según la última actualización facilitada por el operativo.

El Infoca mantiene el incendio en fase activa, por lo que las labores se centran en frenar el avance de las llamas y evitar su propagación.

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El dispositivo continuará trabajando durante las próximas horas para estabilizar el incendio y evaluar el alcance de los daños ocasionados. EFE

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