Luca Hoek fija un nuevo récord de España de los 200 libre

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- Luca Hoek estableció un nuevo récord de España de los 200 libre tras imponerse este domingo en la final de los Nacionales que se disputan en Palma de Mallorca con un tiempo de 1:46.10 minutos.

Hoek, que sumó su segunda plusmarca nacional en estos campeonatos tras firmar el viernes un nuevo récord de los 100 libre, rebajó en 36 centésimas la anterior plusmarca nacional que poseía César Castro con un crono de 1:46.46 desde el año 2024.

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Nuevo tope nacional que sirvió al nadador del CN. Terrassa, de tan sólo 18 años, para lograr la clasificación para los Europeos que se disputarán en agosto en París tras rebajar en más de un segundo la mínima (1:47.42) exigida por la Federación Española.

Una cita en la que Hoek, vigente campeón de Europa júnior de los 100 libre, ya tenía asegurada su presencia en la prueba del hectómetro libre.EFE

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