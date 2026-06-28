La UIMP inaugurará esta semana sus cursos y tendrá a Feijóo, Carmen Calvo, El Roto u Okuda

Santander, 28 jun (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo (PSOE), o los artistas 'Okuda' y 'El Roto' figuran esta semana en la programación de la Universidad Internacional (UIMP), que este lunes celebra el acto de apertura de los cursos de verano, si bien ya comenzaron el pasado lunes.

La lección inaugural de ese acto, bajo el título 'Solos en el mundo', correrá a cargo de la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.

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El Palacio de la Magdalena acogerá esta semana una docena de cursos y varias actividades culturas, que se desarrollarán, en su mayoría, en el Palacio de la Magdalena de Santander, sede de la UIMP.

Los cursos de esta semana abordarán, entre otros asuntos, la reforma del modelo de financiación autonómica, la neurociencia, el sector del agua urbana, las oportunidades de la Inteligencia Artificial y los derechos digitales en España, Chile e Iberoamericana, o la influencia del mercado inmobiliario en las decisiones de los hogares.

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La presentación de la memoria del Consejo Económico y Social, el quinto Centenario de la Escuela de Salamanca, la fiscalidad en un contexto de transformaciones, el futuro de la transparencia ante los retos de la IA, los 40 años de España en Europa y la economía tanto española como espacial serán otros de los ejes centrales de la semana.

El presidente del PP participará este jueves en la inauguración del curso sobre los 40 años de España en la UE, mientras que Carmen Calvo estrena el ciclo 'Referentes en femenino singular', que pretende reconocer el talento de las mujeres y visibilizar su liderazgo.

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En cuanto a las actividades culturales, continúan los 'Martes Literarios' con la autora Mercedes Abad y el miércoles, a las 20.00 horas, tendrá lugar en el Casyc el espectáculo de danza contemporánea 'Las hijas de Bernarda', de la compañía Tait Dansa.

También se inauguran dos exposiciones.

La primera de ellas será del artista cántabro 'Okuda' San Miguel, con tres piezas que dialogan entre sí y que se encontrarán en el interior del Palacio las obras 'Venus' (2024) y 'Venus Spray' (2020), y en el exterior 'Bear Playing Word' (2022).

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La inauguración será el martes, a las 11.00 horas, en el Hall Real y se podrá visitar hasta el 11 de septiembre.

Al día siguiente, a las 19.00 horas, en el Hall Real, se dará a conocer 'El cuestionario' de Andrés Rábago 'El Roto', un conjunto de 21 viñetas que irán circulando hasta el 11 de septiembre por diferentes espacios del Palacio.

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La obra está basada en los tres ejes temáticos de los cursos de verano: IA, sostenibilidad y geopolítica. EFE