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El mundialista costarricense Keylor Navas, candidato al balón de oro en el fútbol mexicano

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México, 28 jun (EFE).- El guardameta costarricense Keylor Navas, uno de los héroes de la selección de su país que jugó los cuartos de finales en el Mundial de Brasil 2014, ha sido nominado para ganar el balón de oro del fútbol mexicano, en la categoría de mejor portero.

Navas, quien también vistió el uniforme costarricense en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, es considerado uno de los mejores arqueros de este siglo, con destacadas actuaciones en el Real Madrid, el Paris Saint Germain y en otros equipos, como los Pumas UNAM.

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En México, el jugador de 39 años debutó el 26 de julio del año pasado y desde entonces se convirtió en el líder de los Pumas, con los que mostró su nivel más elevado en el Clausura, al recibir un promedio de un gol por partido y promediar 4,2 atajadas cada 90 minutos.

Sus actuaciones fueron fundamentales en la actuación de los universitarios, que disputaron la final contra Cruz Azul, campeón.

El centroamericano disputará el balón de oro con el argentino Nahuel Guzmán, de los Tigres UANL, subcampeón del torneo Apertura, quien se ratificó como una de las principales figuras del equipo con sede en Monterrey.

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"El capitán auriazul fue pieza fundamental para que el cuadro felino concluyera la fase regular del certamen como líder, al sumar 36 unidades (registro histórico para la institución), y disputara el juego por el título, en Ciudad Universitaria", presumieron hoy los Pumas en un comunicado circulado a los medios.

La ceremonia del balón de oro se celebrará el próximo 25 de julio incluirá como candidatos a cuatro integrantes de la selección mexicana que juega la Copa Mundial: el lateral Jesús Gallardo, los centrocampistas Erik Lira y Brian Gutiérrez y el delantero Armando González.

En el fútbol femenino, la campeona mundial española Irene Guerreo, del América, y la goleadora Charlyn Corral, del Pachuca son candidatas a la condición de mejor jugadora de la temporada, en tanto los españoles Ángel Villacampa (América) y Pedro Martínez (Tigres UANL) aspiran al balón de oro como mejor entrenador.

Esthefanny Barreras, guardameta de la selección nacional que aspira a jugar el Mundial de Brasil 2027, y Valeria Martínez, del Toluca, forman la dupla para elegir a la mejor portera.

Los nominados fueron seleccionados por un comité integrado por los 18 equipos de la Liga MX, capitanes, capitanas y entrenadores.EFE

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