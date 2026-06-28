Attaoui, noveno en el recital de Marco Arop

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El cántabro Mohamed Attaoui finalizó noveno con un tiempo de 1:45.09 los 800 metros de la Liga Diamante de París, carrera en la que se impuso en 2025 y en la que este año se quedó muy lejos del ganador, el canadiense Marco Arop (1:41.84), que hizo la mejor marca de la temporada.

Attaoui, subcampeón de Europa de 800 en Roma 2024, sigue sin encontrar las mejores sensaciones de forma en su tercera competición en la Liga Diamante, quedando noveno con 1:45.09, marca mínima de la federación para los Europeos de Birmingham.

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El 7 de junio, en Estocolmo, quedó décimo con 1:46.92 y tres días después, en Oslo, fue octavo con 1:45.66.

En el estadio Charlety de París, ante 20.000 espectadores, Attaoui no completó una buena carrera y, aunque mejoró su tiempo respecto a esas dos últimas carreras, se quedó muy lejos del recital que dio Marco Arop, que llegó a meta secundado por el neerlandés Niels Laros (1:43.60), segundo con marca personal, y el noruego Tobias Gronstad (1:43.63), tercero. EFE

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