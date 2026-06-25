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Todo el recinto del Museo y Centro de Interpretación Altamira pasa a ser Zona Arqueológica

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Santander, 25 jun (EFE).- Todo el recinto del Museo y Centro de Interpretación Altamira pasa a convertirse en Zona Arqueológica -hasta ahora era Monumento- tras publicarse este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto del Ministerio de Cultura que cambia su categoría.

Según recoge la norma, todo el recinto, Bien de Interés Cultural (BIC), pasa a ser considerado Zona Arqueológica, su museo y la cueva original, declarada Patrimonio de la Humanidad y que ostenta el reconocimiento de haber sido el primer lugar del mundo en el que se identificó la presencia de arte rupestre del Paleolítico Superior.

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También tendrá tal consideración la Casa de 1924, un edificio junto a la cueva original que fue el primer museo de Altamira y vivienda del guarda del recinto, y que fue diseñada por el ingeniero Alberto Corral dentro del plan de mejora promovido por el duque de Alba.

Ese edificio fue rehabilitado entre 2014 y 2017 y ahora es la sala de juntas del Patronato de la cueva de Altamira, que conforman el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Cantabria, la Fundación Botín y el Ayuntamiento de Santillana del Mar.

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La cueva de Altamira fue descubierta de manera fortuita por Modesto Cubillas, un vecino de la zona, hacia 1868; tras localizarla, un hombre con amplia formación científica, Marcelino Sanz de Sautuola, la visitó y en una de esas visitas, acompañado de su hija María, esta encontró las célebres pinturas polícromas de los bisontes de Altamira.

Fue Marcelino Sanz de Sautuola el primero que atribuyó esas pinturas al Paleolítico Superior, aunque su teoría fue recibida con desconfianza hasta que se hallaron nuevas muestras de arte rupestre paleolítico en cuevas europeas.

En 1902, el prehistoriador francés Émile Cartailhac publicó el ensayo 'Las cavernas decoradas con dibujos. La cueva de Altamira, España. 'Mea culpa' de un escéptico', en el que reconocía su error inicial sobre la autenticidad del hallazgo de Sanz de Sautuola.

Según recuerda el decreto que entra este juves en vigor y que publica el Ministerio de Cultura, desde el momento en el que Cartailhac lanza su 'mea culpa', Altamira fue reconocida a nivel mundial como una joya del arte rupestre paleolítico y le ha valido el sobrenombre de 'Capilla Sixtina del arte cuaternario', como la definió el arqueólogo Joseph Déchelette. EFE

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