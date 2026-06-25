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Rufián cree que Zapatero debería dar explicaciones sobre sus gestiones en Bolivia: "Ya tarda"

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este jueves que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero debería facilitar explicaciones sobre las últimas informaciones relativas a pagos por gestiones en Bolivia, pues "ya tarda" en darlas; y ha insistido en la necesidad de regular la figura de los expresidentes.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Rufián ha reconocido que no es "objetivo" al ser preguntado por Zapatero, pero ha señalado que debe regularse la figura del expresidente porque "el límite o la frontera entre la influencia, la asesoría y el tráfico de influencias u otra cosa es muy fina".

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Eso sí, el portavoz republicano lo ha calificado la filtración de audios y de la agenda de Zapatero como una "barbaridad" y ha dicho que es algo que pasa en España "desde hace ya muchísimo tiempo sin que ocurra nada". "Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé perfectamente que se va a filtrar en un digital de derechas, por lo que sea", ha añadido.

Sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebrada este miércoles en el Congreso, Rufián ha criticado que, tras "casi un mes de retraso", el jefe del Ejecutivo sustentara su discurso en el "y tú más". Y ha afirmado que la gente ya conoce cuestiones como "lo de la sede pagada en negro" o "lo de la foto con el narco de Feijóo", y ha señalado que están "hartos de saber esas cosas".

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