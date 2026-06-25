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BDO Abogados implanta Legora, una plataforma de inteligencia artificial para optimizar sus procesos

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BDO Abogados ha completado la implantación de Legora, una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) jurídica que busca reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas y concentrar el trabajo de los abogados en actividades de valor estratégico, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

La decisión de incorporar esta tecnología ha respondido a un análisis previo en el que la firma ha identificado las necesidades específicas del despacho, evaluado las distintas opciones de mercado y realizado un estudio 'coste-beneficio'.

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Así, la implantación ha sido estructurada por fases, durante las cuales han incluido formaciones adaptadas a cada departamento para facilitar la integración de la herramienta.

De hecho, desde su inicio, la plataforma ha alcanzado una tasa de adopción superior al 90% entre los profesionales. Además, el 100% de ellos ha asegurado que echarían de menos la herramienta en caso de tener que prescindir de ella.

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Con respecto a su uso, se han observado tareas como revisión documental, investigación jurídica o elaboración de borradores, procesos que ahora se completan en menor tiempo y permiten aumentar la dedicación de los abogados a tareas de mayor valor estratégico para los clientes.

El socio director del área legal de BDO Abogados, Ignacio Legido, ha destacado que quieren que "todos sus profesionales sean nativos de IA" y la integren de manera natural en su día a día.

"La inteligencia artificial no sustituye al abogado, pero redefine su rol al permitir anticipar escenarios y ofrecer una visión más estratégica", ha concluido la directora de Operaciones Legales de BDO Abogados, Laura Paz Ramírez.

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