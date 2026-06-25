Temas del día de EFE España del viernes 26 de junio de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Barcelona/Madrid - La decisión de Junts, que junto a Vox ha facilitado que el Congreso apruebe la moción del PP que pide a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y dimita, hace más evidente el distanciamiento entre el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont, que ha pasado de ser un socio clave y decisivo a pedir la salida del jefe del Ejecutivo.

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CASO LEIRE

Madrid - Prosigue la veintena de testificales programadas hasta mediados de julio en el conocido como caso Leire Díez que investiga la Audiencia Nacional, con la declaración de varios mandos de la Guardia Civil, incluidos los dos antiguos máximos responsables de la UCO. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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UNIVERSIDAD PRUEBA

Madrid - Más de 50.000 estudiantes se preparan estos días para presentarse a la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad (PAU) 2026 y muchos de ellos se examinarán para subir nota, pese a que la media en la ordinaria ha bajado ligeramente del siete.

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(Texto a las 7:30. 818 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023570201)

DANA VALENCIA

Algemesí (Valencia) - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, presiden la segunda reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción tras los daños provocados por la dana de 2024.

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BTS CONCIERTO

Madrid - Considerada la banda más importante del K-Pop y grandes responsables de su estallido global, los surcoreanos BTS aterrizan por primera vez en España para actuar durante dos noches consecutivas en el estadio Metropolitano en el que es, además el inicio de su gira europea tras el parón por el cumplimiento forzoso de sus miembros del servicio militar en su país.

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MÚSICA LEGENDS

Bilbao - El veterano rockero californiano Chris Isaak protagoniza como cabeza de cartel la primera jornada del Festival BBK Legends Bilbao, en su décimo aniversario, que se completa con las actuaciones de la banda estadounidense de rock alternativo Cracker y el dúo irlandés Dea Matrona.

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ORGULLO 2026

Sevilla - La relación entre la copla y lo LGTBiQ+ salpica la historia desde hace décadas, tal y como cuentan a EFE expertos en el tema. Hace cien años, Concha Piquer se arreglaba en su camerino de un teatro de Sevilla cuando el letrista y aristócrata Rafael de León entró en el cuarto y le preguntó: "¿Es usted Conchita Piquer?", a lo que ella respondió veloz: "¿Es usted maricón?". Manuel Moguer

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ARQUITECTURA FACHADAS

Madrid - Enjambres de cables, cerramientos de terrazas, aparatos de aire acondicionado, toldos y antenas son algunos de los elementos que cambian la estructura y la estética de los edificios. Arquitectos consultados por EFE analizan si son compatibles con la conservación del patrimonio o forman parte de la evolución del paisaje urbano.

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TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - El fin de semana se presenta con estabilidad generalizada y altas temperaturas propias del verano, pero ya sin los excesos de la ola de calor que finalizó el jueves y con alguna precipitación débil en el noroeste peninsular y Canarias, además de posibles tormentas vespertinas aisladas en diversos puntos del país.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Cartagena (Murcia).- DEBATE REGIÓN.- Segunda y última sesión del debate sobre el estado de la Región de Murcia. Parlamento autonómico. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA ARGENTINA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe la Medalla de Honor de la universidad privada CEU San Pablo, durante una visita a Madrid en la que no tiene previsto reunirse con las principales autoridades españolas. Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN MUNICIPIOS.- La FEMP y el Ministerio de Educación presentan la 'Guía de la concejalía de educación, manual de consulta'. C/ Nuncio, 8.

12:30h.- Madrid.- POLÍTICA PARTIDOS.- Presentación del V Ranking de Calidad Democrática de Partidos 2026 del Foro Más Democracia, a cargo de su presidenta, Cristina Monge, y de la presidenta de la sección de Derechos Civiles, Paca Sahuquillo. Calle del Prado, 21.

16:00h.- Comillas (Cantabria).- POLÍTICA ENCUENTRO.- El exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros inaugura la Escuela de Verano Atenea con una conferencia titulada 'Recomponer la democracia y recuperar la confianza en España'. Seminario de Comillas.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- NÓMINA PENSIONES.- La Seguridad Social publica los datos de la nómina de pensiones contributivas.

09.30 h.- València - MINISTRO HACIENDA.- El ministro de Hacienda Arcadi España participa en el foro Encuentros SER. Hotel Westin, c/ Amadeo de Saboya, 16. (Texto) (Foto)

09:30h.- Santander.- CURSO APIE.- Quinta y última jornada del seminario de la APIE 'Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía', en la que intervienen el presidente de Telefónica, Marc Murtra; la presidenta de la CNMC, Cani Fernández; el presidenta de la CNMV, Carlos San Basilio, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Palacio de la Magdalena.

10:00h.- Oviedo.- BANCO CENTROAMERICANO.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, participa en la inauguración de a LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el Consejo Asesor Agrario. Paseo de Santa Isabel, 1.

12:00h.- Barcelona.- BANCO ESPAÑA.- El director general de Economía del Banco de España, David López Salido, presenta el informe anual de la entidad de 2025, tras haberlo presentado la semana anterior en Madrid. Plaza de Cataluña, 17. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Almería.- CASO MASCARILLAS.- El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, está citado como investiado a declarar ante el juez que instruye el cso Mascarillas (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez que investiga el denominado caso Leire Díez interroga como testigos a los anteriores máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo, al general jefe del Estado Mayor del Cuerpo y a otro mando. C/García Gutiérrez. (Texto)

11:30h.- Sevilla.- TERRORISMO HOMENAJE.- La Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril entregará su XII Premio contra el Terrorismo a María San Gil. Ayuntamiento.

13:00h.- Telde (Gran Canaria).- DEFENSA EUROFIGHTER.- El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el general Francisco Braco, asiste en la Base de Gando (Gran Canaria) a la llegada de los Eurofighter que van a tomar el relevo de los cazas F-18 en la defensa aérea de Canarias. Base Aérea de Gando. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:45h.- Barcelona.- FISCAL GENERAL.- La agrupación cultural y cívica 'Un dels Nostres' entrega el Premio Christa Leem 2026 al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, por su defensa de la carrera fiscal "frente a la desinformación y la manipulación". Rambla, 45. (Texto)

SOCIEDAD

09:00h.- Barcelona.- ORGULLO LGTBI.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recibe a la representación de las entidades del colectivo LGTBI de la ciudad y preside la colocación del pendón del arco iris al balcón del Ayuntamiento. (Texto)

09:45h.- Madrid.- ORGULLO 2026.- Junta de Seguridad por la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI+ 2026 y colocación de la bandera en la fachada de la Delegación del Gobierno en Madrid. C/ Miguel Ángel, 25. (Texto)

10:00h.- Madrid.- OCÉANO CONGRESO.- Jornada ‘La nueva Ley de Control Pesquero: transparencia para combatir la pesca ilegal'. Congreso de los Diputados.

12:30h.- Algemesí (Valencia).- DANA VALENCIA.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, presiden la segunda reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados por la dana. Centro de Ocio, C/ de les Escoles, 3 y Ayuntamiento (Texto) (Foto)

21:00h.- Don Benito (Badajoz).- PREMIO PERIODISMO.- La periodista Almudena Ariza recibe el X Premio Santiago Castelo a la trayectoria periodística. Auditorio de FEVAL. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

12:00h.- Madrid.- TEATRO TEMPORADA.- Presentación de la nueva temporada 2026/27 del teatro Fernán Gómez. Teatro Fernán Gómez. (Texto)

12:00h.- Cáceres.- FESTIVAL TEATRO.- Presentación de ‘El retablo de las maravillas’ de Els Joglars y ‘El lindo don Diego’ de MIC Producciones, incluidas en la programación del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. (Texto)

13:00h.- San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).- MÚSICA CUBA.- El Festival Cubatonazo, la mayor muestra europea de la música urbana de reparto cubano, se presenta en una rueda de prensa. Ocean Club Maspalomas.

16:00h.- Torrent (Valencia).- MÚSICA FESTIVAL.- El festival Bigsound acoge en la jornada del viernes a David Bisbal, Ana Mena, Rels B y Lia Kali, entre otros. Parc Central.

19:00h.- Santander.- PHOTOESPAÑA 2026.- Inauguración de la exposición 'Belita Gracia. La fotógrafa' en las Naves de Gamazo, dentro de la programación de PHotoESPAÑA en Santander. Biblioteca Central de Cantabria.

20:00h.- Bilbao.- MUJER PREMIO.- La Asociación Mujer Siglo XXI concede el premio Alfiler de Oro 2026 a la escritora Carmen Posadas. Hotel Carlton.

20:00h.- Madrid.- BTS CONCIERTO.- Debut en España de la más famosa banda de K-Pop en el mundo, BTS, con dos conciertos en noches consecutivas en el estadio Metropolitano. (exto)

21:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la cantante y compositora Silvia Pérez Cruz en el Festival Mar Abierto. Palacio de Formación y Congresos.

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la cantautora puertorriqueña Kany García, ganadora de tres Premios Grammy Latinos. Gran Canaria Arena.

22:00h.- Granada.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de Pablo Alborán enmarcado en su 'Global Tour Km0'. Plaza de Toros.

22:15h.- Bilbao.- MÚSICA LEGENDS.- Concierto del rockero californiano Chris Isaak en la primera jornada del Festival BBK Legends Bilbao. Bilbao Arena. (Texto) (Foto)

Calahorra (La Rioja).- Concierto de Loquillo dentro del Festival Gran Reserva.

22:30h.- Cheste (Valencia).- ESPECTÁCULOS DRONES.- El Circuit Ricardo Tormo celebra este viernes y sábado dos sesiones del DroneArt Show Harry Potter. Circuito.

EFE

slp/pamp

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