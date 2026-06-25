Cientos de aficionados del Granada protestan contra los dirigentes del club

Granada, 25 jun (EFE).- Cientos de aficionados del Granada CF se concentraron este jueves en las inmediaciones del Estadio Nuevo Los Cármenes para llevar a cabo una protesta pacífica en contra de la propiedad y los dirigentes del club rojiblanco por su gestión de las últimas temporadas.

La protesta ha sido promovida por la plataforma Unión Granadinista y secundada por cientos de aficionados y colectivos rojiblancos, muchos de ellos peñas que en los últimos días han comunicado su salida del G-19, la asociación oficial de peñas del Granada que decidió no apoyar la concentración de este jueves.

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El Granada prepara su tercera temporada consecutiva en Segunda División con una importante crisis económica que ha llevado la entidad a despedir a numerosos empleados en las últimas fechas y a aplicar grandes recortes en el fútbol base o el equipo femenino, lo que ha provocado la marcha de numerosos efectivos.

“Estamos aquí porque vemos con preocupación la situación del club. Venimos de años de inestabilidad, falta de planificación y ausencia de un proyecto claro. Nos preocupa el primer equipo, el Recreativo Granada, la cantera, el femenino y los trabajadores que están pagando las consecuencias de una mala gestión”, expusieron los organizadores en un comunicado leído durante la concentración.

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“Exigimos cambios reales, transparencia, responsabilidad y un proyecto serio para el Granada CF. Y si no quieren cuidar este patrimonio, faciliten la venta. Pero no jueguen con la ilusión de una ciudad milenaria”, añadieron.

“Queremos un Granada que cuide a su gente y que escuche a su afición. No venimos a destruir, venimos a defender. No venimos a dividir, venimos a unir. Ahora toca defender al Granada. El granadinismo siempre permanecerá”, finalizó el comunicado.EFE

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