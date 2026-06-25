Nou Manolín, Ca l’Isidre y Doña Filo, entre los 'Top Tradition' de cocina tradicional

Vitoria, 25 jun (EFE).- Nou Manolín (Alicante), Ca l’Isidre (Barcelona), Doña Filo (Colmenar del Arroyo, Madrid), Arte de Cozina (Antequera, Málaga), La Hermandad de Pescadores (Hondarribia, Gipuzkoa) e Hispania (Londres) han recibido los galardones 'Top Tradition', que reconocen a los grandes comedores de la cocina tradicional.

Ha sido en una ceremonia celebrada en el Museo de Bellas Artes de Vitoria, en la que el cocinero Hilario Arbelaitz, alma del Zuberoa (una estrella Michelin) y miembro fundador de la nueva cocina vasca, ha sido distinguido con el reconocimiento 'Clásico y Eterno' por una vida dedicada a preservar y difundir la gastronomía española.

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Promovidos por el empresario y restaurador alavés Javier Sáenz, los 'Top Tradition' reivindican a los templos de la cocina tradicional española en un momento en el que la innovación y la vanguardia han acaparado el protagonismo gastronómico.

Los distinguidos en esta segunda edición son seis: desde la legendaria barra alicantina de Nou Manolín, considerada una de las mejores de España, hasta la histórica casa barcelonesa Ca l’Isidre, referente de la cocina catalana desde 1970.

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También se ha premiado la defensa de la casquería y los guisos de Doña Filo, en la sierra madrileña y el extraordinario trabajo de recuperación del recetario andaluz que desarrolla Charo Carmona en Arte de Cozina.

Completan el palmarés La Hermandad de Pescadores, una institución gastronómica de Hondarribia célebre por sus recetas marineras, e Hispania London, el proyecto liderado por Javier Fernández Hidalgo que desde el corazón de la City londinense se ha convertido en uno de los grandes embajadores internacionales de la cocina española.

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El año pasado, en la primera edición de estos premios, fueron distinguidos diez restaurantes: Bideko (Álava), Solana (Cantabria), Sacha (Madrid), Pedro Martino (Asturias), Gayarre (Zaragoza), Casa Jaime (Castellón), Ventorrillo El Chato (Cádiz), Estrella del Bajo Carrión (Palencia), Tubal (Navarra) y El Portal de Echaurren (La Rioja). EFE