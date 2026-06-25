El perímetro del incendio de Tamarite (Huesca) podría llegar a 4.000 hectáreas

Zaragoza, 25 jun (EFE).- El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha estimado, tras la reunión del CECOP que analiza la progresión del incendio de Tamarite de Litera (Huesca), que el número de hectáreas afectadas, cuando esté perimetrado, podría alcanzar las 4.000, entre el 15 y el 20 por ciento de ellas forestales.

En cualquier caso, ha declarado, no significa que esas 4.000 se calcinen todas, sino que serán las que se perimetren dentro del área afectada, la gran mayoría de campos de cultivo y monte bajo.

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Tras la reunión del CEOCP en Zaragoza, el consejero ha explicado que el incendio va a seguir activo y que va a ser necesario trabajar durante toda la noche y el día de mañana.

Ha explicado que el fuego se ha declarado sobre las 11.30 horas y aunque en principio no se preveía muy grande, el viento cálido del sur, el propio material que se estaba quemando -un cereal que es "como la pólvora"-, las altas temperaturas y la humedad han hecho que el incendio tomara fuerza y se extendiese rápido.

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El principal objetivo de los medios de extinción, ha asegurado también, es proteger los núcleos de población, y por eso se ha ordenado por la tarde la evacuación de Alins, Calasanz y Azanuy y el confinamiento de la localidad de Fonz con un Es-Aler, aunque sí que se han quemado una paridera y una nave en Azanuy.

Y después, intentar por todos los medios que el incendio no progrese hacia el norte, ha agregado.

En las tareas de extinción trabajan medios aéreos del Gobierno central y de Aragón, un helicóptero de la Generalitat, la UME y brigadas terrestres, además de "muchos agricultores y voluntarios". EFE

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