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Pedro Martínez: "Se irán jugadores, pero lo importante es tener una filosofía y creer"

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València, 25 jun (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, admitió este jueves en las celebraciones del título de la Liga Endesa, que la plantilla vivirá cambios este verano pero subrayó que lo importante es tener un proyecto con una idea clara y creer en lo que se hace.

"Somos un gran club, tenemos un gran pabellón, un mecenas que hace que esto sea posible, mucha gente trabajando en la pista y fuera. Habrá cambios, unos jugadores se irán, pero lo importante es tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos", explicó un aclamado técnico a los cerca de cinco mil seguidores que acudieron a festejar el título.

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"Me estáis señalando mucho a mí pero tengo que hablar de mis ayudantes, he aprendido muchísimo de ellos. Tengo un equipo de trabajo increíble, tenemos un staff fantástico, nada es por casualidad", apuntó.

El técnico se alegró de ver a muchos seguidores con las camisetas que hizo el club con su imagen tras su expulsión en uno de los partido de cuartos de final de la Euroliga en la pista del Panathinaikos. "Veo muchas camisetas con el lema 'Llarg serà el camí ('El camino será largo'). Hablaban en griego pero no decían 'Pedro quédate'", bromeó.

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"El gran Nino Bravo cuando dijo 'Llarg serè el camí' creo que lo hizo pensando en esta temporada. Han sido 91 partidos y los jugadores han hecho un trabajo increíble, han sabido sufrir, han jugado juntos y han tenido una química increíble", destacó. EFE

(foto) (video)

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