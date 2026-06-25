Espana agencias

El Valencia celebra con cinco mil seguidores una fiesta liguera con aroma a despedida

Guardar
Google icon

València, 25 jun (EFE).- El Valencia Basket celebró este jueves el título de la Liga Endesa que conquistó este miércoles, el segundo de su historia, con cerca de cinco mil entregados aficionados en el Roig Arena en un acto que tuvo mucho de festivo pero también cierto aroma a despedida ante algunas marchas previsibles como la del dominicano Jean Montero, que deslizó la suya en su parlamento.

Uno a uno, los dieciséis jugadores y los miembros del cuerpo técnico recorrieron el pasillo que les hicieron los aficionados que siguieron el acto desde la pista central y accedieron al escenario montado para la ocasión. En las pantallas se pudieron ver videos del partido pero también de las primeras horas de la celebración.

PUBLICIDAD

Cerró la entrada a la pista cargando con el título el capitán Josep Puerto, que recorrió el camino con el grito de 'campeones, campeones' y que tras ofrecer el trofeo a los aficionados, también lo hizo con Juan Roig, máximo accionista, del club y con la alcaldesa de València, María José Catalá.

"He sido el último en subirme al barco, solo he venido para lo bueno", bromeó Álvaro Cardenas, que abrió las intervenciones. "Lo mejor de este equipo es la química que hemos tenido, el trabajo diario que ha hecho", apuntó Darius Thompson. "Ha superado nuestras expectativas, ha sido inolvidable", afirmó Yankuba Sima.

PUBLICIDAD

Xabi López-Arostegui, recordó que en sus cinco años en el club "ha habido mejores y peores" pero destacó que desde el pasado "se empezó a crear una identidad". "He sentido el apoyo desde el principio aunque haya jugado menos, lo llevaré conmigo toda la vida", aseguró Isaac Nogués. "Ha sido un año muy especial, a ver el próximo cómo nos va", avanzó Neal Sako, que se comprometió a tocar en el piano el himno del club en un próximo acto.

De Larrea pidió a los jóvenes de L'Alqueria, en la que culminó su formación, que "disfruten" y trabajen por hacer realidad sus sueños. "Ha sido una temporada muy divertida, con un gran equipo y con un gran staff", destacó Omari Moore.

"Hemos estado muy juntos en los momentos altos y bajos", apuntó Costello antes de arrancar a los seguidores al grito de 'campeones, campeones'. "Cada día he venido a dar lo mejor de mí", aseguró Nate Reuvers tras ser preguntado por su evolución esta campaña.

"Sois la mejor afición del mundo y he estado en muchos sitios. Me ha encantado cada segundo de la temporada", apuntó Braxton Key, al que los seguidores pidieron que se quedara la próxima campaña. Preguntado por si era el mejor defensor de Europa, cómo dijo su compañero Sako, Papi Badio echó balones fuera: "Todo el equipo".

"Hemos trabajado cada día para construir una química que creo que ningún otro equipo ha logrado en la liga", afirmó Kameron Taylor. "Estamos muy agradecidos a todos y especialmente a la familia Roig", aseguró Jaime Pradilla, que destacó cómo completan el proyecto el equipo femenino y la cantera.

"Con cualquiera de vosotros me iría de vacaciones, pero no en estas, en otras, ahora vamos a separarnos un poco", bromeó con sus compañeros.

Con buena parte de la grada puesta en pie y cánticos de 'quédate', salió a hablar Montero. "València siempre va a estar en mi corazón y aunque los caminos a veces se tengan que separar siempre va a estar es mi corazón", apuntó en un claro mensaje de adiós.

Puerto cerró los parlamentos de los jugadores "Yo soñaba con jugar en el Valencia y al final capitán, campeón de la Supercopa y de la ACB. Soñad y apuntad alto y trabajad con humildad porque los sueños se cumplen y a veces van más allá", recomendó.

Tras ellos llegó el uno del idolatrado Pedro Martínez que admitió que la plantilla vivirá cambios. "Pero lo importante es tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos", explicó.

Una de las anécdotas de la celebración en el Palau Blaugrana fue el momento en el que Roig le cortó el peluquín a Enrique un aficionado que se desplaza habitualmente con el equipo y ambos subieron este jueves al escenario a explicar cómo surgió todo.

"En el año 98 hice una promesa que si ganábamos la Copa me quitaría la peluca y al final me la quité y a Enrique me dijo que si ganábamos la Liga se la iba a quitar", explicó Roig. "Me traje el 'pack' al partido porque estaba seguro de que ganábamos con las tijeras y todo y te dije 'procede'" completó el seguidor.

El acto acabó con las tradicionales fotos de familia pero antes se descubrió una nueva lona en el pabellón que recordará este último título y se recordó que también el equipo femenino había alzado ese trofeo y que han sido cuatro los títulos de la campaña. EFE

(foto) (video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El perímetro del incendio de Tamarite (Huesca) podría llegar a 4.000 hectáreas

Infobae

Cientos de aficionados del Granada protestan contra los dirigentes del club

Infobae

El mexicano Uziel Muñoz supera por primera vez en el curso la barrera de los 21 metros

Infobae

Jean Montero desliza su adiós: "Aunque los caminos se separen, os tendré en el corazón"

Infobae

Ogier toma el mando del Acrópolis en la superespecial inaugural de Atenas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

ECONOMÍA

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

DEPORTES

Curazao, el país caribeño que juega el Mundial, nació hace 16 años y pertenece al Reino de Países Bajos: depende del ejército y no tiene su nacionalidad

Curazao, el país caribeño que juega el Mundial, nació hace 16 años y pertenece al Reino de Países Bajos: depende del ejército y no tiene su nacionalidad

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao se agarra a su bloque de confianza: Advocaat repite la alineación para desafiar a Costa de Marfil y seguir haciendo historia

Costa de Marfil apuesta por la continuidad: solo dos cambios en un once que busca hacer historia y clasificarse a diciseisavos

“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana