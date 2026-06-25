El Valencia celebra con cinco mil seguidores una fiesta liguera con aroma a despedida

València, 25 jun (EFE).- El Valencia Basket celebró este jueves el título de la Liga Endesa que conquistó este miércoles, el segundo de su historia, con cerca de cinco mil entregados aficionados en el Roig Arena en un acto que tuvo mucho de festivo pero también cierto aroma a despedida ante algunas marchas previsibles como la del dominicano Jean Montero, que deslizó la suya en su parlamento.

Uno a uno, los dieciséis jugadores y los miembros del cuerpo técnico recorrieron el pasillo que les hicieron los aficionados que siguieron el acto desde la pista central y accedieron al escenario montado para la ocasión. En las pantallas se pudieron ver videos del partido pero también de las primeras horas de la celebración.

PUBLICIDAD

Cerró la entrada a la pista cargando con el título el capitán Josep Puerto, que recorrió el camino con el grito de 'campeones, campeones' y que tras ofrecer el trofeo a los aficionados, también lo hizo con Juan Roig, máximo accionista, del club y con la alcaldesa de València, María José Catalá.

"He sido el último en subirme al barco, solo he venido para lo bueno", bromeó Álvaro Cardenas, que abrió las intervenciones. "Lo mejor de este equipo es la química que hemos tenido, el trabajo diario que ha hecho", apuntó Darius Thompson. "Ha superado nuestras expectativas, ha sido inolvidable", afirmó Yankuba Sima.

PUBLICIDAD

Xabi López-Arostegui, recordó que en sus cinco años en el club "ha habido mejores y peores" pero destacó que desde el pasado "se empezó a crear una identidad". "He sentido el apoyo desde el principio aunque haya jugado menos, lo llevaré conmigo toda la vida", aseguró Isaac Nogués. "Ha sido un año muy especial, a ver el próximo cómo nos va", avanzó Neal Sako, que se comprometió a tocar en el piano el himno del club en un próximo acto.

De Larrea pidió a los jóvenes de L'Alqueria, en la que culminó su formación, que "disfruten" y trabajen por hacer realidad sus sueños. "Ha sido una temporada muy divertida, con un gran equipo y con un gran staff", destacó Omari Moore.

PUBLICIDAD

"Hemos estado muy juntos en los momentos altos y bajos", apuntó Costello antes de arrancar a los seguidores al grito de 'campeones, campeones'. "Cada día he venido a dar lo mejor de mí", aseguró Nate Reuvers tras ser preguntado por su evolución esta campaña.

"Sois la mejor afición del mundo y he estado en muchos sitios. Me ha encantado cada segundo de la temporada", apuntó Braxton Key, al que los seguidores pidieron que se quedara la próxima campaña. Preguntado por si era el mejor defensor de Europa, cómo dijo su compañero Sako, Papi Badio echó balones fuera: "Todo el equipo".

PUBLICIDAD

"Hemos trabajado cada día para construir una química que creo que ningún otro equipo ha logrado en la liga", afirmó Kameron Taylor. "Estamos muy agradecidos a todos y especialmente a la familia Roig", aseguró Jaime Pradilla, que destacó cómo completan el proyecto el equipo femenino y la cantera.

"Con cualquiera de vosotros me iría de vacaciones, pero no en estas, en otras, ahora vamos a separarnos un poco", bromeó con sus compañeros.

Con buena parte de la grada puesta en pie y cánticos de 'quédate', salió a hablar Montero. "València siempre va a estar en mi corazón y aunque los caminos a veces se tengan que separar siempre va a estar es mi corazón", apuntó en un claro mensaje de adiós.

PUBLICIDAD

Puerto cerró los parlamentos de los jugadores "Yo soñaba con jugar en el Valencia y al final capitán, campeón de la Supercopa y de la ACB. Soñad y apuntad alto y trabajad con humildad porque los sueños se cumplen y a veces van más allá", recomendó.

Tras ellos llegó el uno del idolatrado Pedro Martínez que admitió que la plantilla vivirá cambios. "Pero lo importante es tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos", explicó.

PUBLICIDAD

Una de las anécdotas de la celebración en el Palau Blaugrana fue el momento en el que Roig le cortó el peluquín a Enrique un aficionado que se desplaza habitualmente con el equipo y ambos subieron este jueves al escenario a explicar cómo surgió todo.

"En el año 98 hice una promesa que si ganábamos la Copa me quitaría la peluca y al final me la quité y a Enrique me dijo que si ganábamos la Liga se la iba a quitar", explicó Roig. "Me traje el 'pack' al partido porque estaba seguro de que ganábamos con las tijeras y todo y te dije 'procede'" completó el seguidor.

PUBLICIDAD

El acto acabó con las tradicionales fotos de familia pero antes se descubrió una nueva lona en el pabellón que recordará este último título y se recordó que también el equipo femenino había alzado ese trofeo y que han sido cuatro los títulos de la campaña. EFE

(foto) (video)