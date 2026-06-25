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Más de 800.000 personas celebran en calles de Ciudad de México el triunfo del Tricolor

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Ciudad de México, 24 jun (EFE).- Ni la intensa lluvia, ni la Ley Seca (no hubo venta de alcohol) detuvieron a los más 800.000 aficionados mexicanos que salieron a las calles de Ciudad de México para ver en pantallas gigantes el triunfo de la selección mexicana por 0-3 ante República Checa y posteriormente festejar la victoria y el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

"Esta noche más de 800.000 personas celebran en las calles de la capital el triunfo histórico de nuestra selección. Celebremos protegiéndonos todos y sin generar riesgos. ¡Una vez más demostramos que somos la mejor sede mundialista!", apuntó la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, en redes sociales.

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El martes, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina había dicho que en el ciudad habría en total habrá 48 espacios públicos para ver el partido de la selección mexicana.

El objetivo, precisó Brugada, era reducir las concentraciones masivas en sitios tradicionales como el Zócalo en el centro Histórico y el Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Reforma, que lucieron repletos, para evitar riesgos para los ciudadanos.

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Fue precisamente en la avenida Reforma donde agregaron una serie de pantallas en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la avenida Insurgentes y donde miles de aficionados se arremolinaron para atestiguar la tercera victoria del combinado que dirige Javier Aguirre

Aunque el primer tiempo se fue con un empate sin goles, los aficionados mexicanos confiaban en que vendrían los goles para la segunda mitad, momento en el que comenzó una intensa lluvia que si bien provocó que algunos aficionados dejaran el lugar y se resguardaran, la mayoría se mantuvo firme en su lugar para el final del partido y comenzar el festejo.

La celebración por miles también sucedió en las otras dos sedes mundialistas en México, las ciudad de Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte) y en otras ciudades del país.

La selección de México derrotó este miércoles por 0-3 a la República Checa para clasificarse con rodaje perfecto (la primera vez en sus 18 participaciones mundialistas) y con la portería imbatida a la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 y, de paso, dejó eliminados a los europeos.

En el otro partido del grupo, Sudáfrica venció por 1-0 a Corea del Sur y pasó más allá de la ronda de grupos por primera vez en su historia.

México terminó en primer lugar con tres victorias en tres salidas y nueve puntos; seguido de Sudáfrica, con cuatro puntos; Corea, con tres; y República Checa, con uno. EFE

(foto)

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