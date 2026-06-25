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Son Dameto, el bonito barrio de Palma en el que creció Chenoa cuando llegó de Argentina: un rincón residencial con historia y esencia mallorquina

La artista, originaria de Argentina, residió gran parte de su juventud en el barrio mallorquín de Son Dameto

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Vistas desde San Dometo, Palma, barrio en el que se ha criado Chenoa (MONTAJE INFOBAE).
Vistas desde San Dometo, Palma, barrio en el que se ha criado Chenoa (MONTAJE INFOBAE).

Antes de convertirse en una de las artistas más conocidas de España, Chenoa vivió una infancia alejada de los focos en un barrio sereno de Palma de Mallorca. Allí, entre calles residenciales, parques y una vida vecinal tranquila, la cantante construyó sus primeros recuerdos en la isla que siempre ha considerado su hogar: Son Dameto.

La intérprete llegó a Mallorca desde Argentina cuando tenía ocho años y su familia se instaló en esta zona situada al oeste de la capital balear. Aunque con el paso de los años su carrera profesional la llevó a vivir en Madrid y recorrer numerosos escenarios, sus raíces permanecen estrechamente ligadas a este barrio que fue testigo de sus primeros pasos personales y artísticos.

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Son Dameto destaca por ser una zona principalmente residencial, alejada del ritmo más turístico de Palma. Su crecimiento urbanístico comenzó a consolidarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente durante las décadas de los sesenta y setenta, cuando antiguas fincas y terrenos agrícolas dieron paso a nuevas viviendas y servicios destinados a las familias que buscaban una zona tranquila en las inmediaciones del centro de la ciudad.

Palma de Mallorca (Adobe Stock).
Palma de Mallorca (Adobe Stock).

En la actualidad, el barrio mantiene ese carácter familiar que lo ha definido durante décadas. Sus calles están formadas mayoritariamente por bloques de viviendas y casas unifamiliares, rodeadas de pequeños comercios, centros educativos y espacios destinados a la vida diaria de sus vecinos. La cercanía con el centro histórico de Palma permite disfrutar de la tranquilidad de un entorno residencial sin renunciar a las comodidades de la ciudad.

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Uno de los elementos patrimoniales más representativos de la zona es la antigua casa de Son Pisà, una construcción señorial que recuerda el origen rural del barrio. Esta histórica posesión mallorquina perteneció a una de las grandes fincas sobre las que se desarrolló posteriormente la urbanización de Son Dameto. Tras años de abandono, el edificio fue restaurado y se convirtió en un símbolo de la transformación de un territorio que pasó del paisaje agrícola a convertirse en un barrio plenamente integrado en la ciudad.

Además de este enclave histórico, Son Dameto cuenta con diferentes infraestructuras que forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes, como centros educativos, servicios sanitarios, instalaciones deportivas y zonas verdes. Esta combinación de historia y servicios modernos lo ha convertido en uno de los barrios más cómodos para vivir dentro de Palma.

Pueblo Español de Mallorca (GOOGLE MAPS).
Pueblo Español de Mallorca (GOOGLE MAPS).

Una isla que la ha visto crecer

Fue precisamente en este ambiente donde Chenoa pasó sus años de formación. Durante su juventud estudió en la isla y comenzó a desarrollar su interés por la música, una pasión que la acompañaría hasta dar el gran salto con su participación en un concurso musical que cambiaría su vida para siempre.

Antes de alcanzar la fama, su realidad estaba muy ligada a la vida de barrio: los estudios, sus primeros trabajos y sus actuaciones en locales de Mallorca. Esa conexión con la isla continúa presente en la actualidad, y la artista ha manifestado en numerosas ocasiones el cariño que siente por el lugar que le dio la oportunidad de crecer y encontrar su camino.

Chenoa nos habla de Chloe, su perrita, y del impacto que tienen las mascotas, así como de su trayectoria en el mundo de la tele, de su relación con la prensa rosa y de sus planes de futuro.

Con el paso del tiempo, Son Dameto ha evolucionado y se ha modernizado, pero conserva la esencia de un barrio tranquilo donde las relaciones entre vecinos, los espacios comunes y la cercanía con la naturaleza siguen siendo algunas de sus principales señas de identidad.

Lejos de los grandes monumentos que atraen a miles de turistas en el casco histórico de Palma, el encanto de Son Dameto reside precisamente en su sencillez. Es un rincón de la ciudad que habla de la vida cotidiana de los mallorquines, de antiguas posesiones rurales y de generaciones de familias que han construido allí su hogar. Entre ellas, la de una niña argentina llamada María Laura Corradini que, años después, el mundo conocería como Chenoa.

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