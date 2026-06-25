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España llega a Guadalajara con lluvia y una afición que la esperó durante horas

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Guadalajara (México), 24 jun (EFE).- La selección de España llegó este miércoles a Guadalajara (México) para disputar el partido contra Uruguay del próximo viernes, en la última jornada del grupo H del Mundial 2026.

El seleccionado de Luis de la Fuente fue recibido por los aficionados mexicanos que esperaron desde muy temprano para ver a sus ídolos y pedirles una firma o una fotografía.

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Ni el juego de la selección mexicana contra República Checa, ni la fuerte lluvia que cayó persuadieron a los aficionados que llevaron camisetas y bufandas con los colores de la 'Furia Roja’.

El personal y los huéspedes del hotel recibieron al equipo con máscaras de lucha libre, cornetas, globos y banderas para animar a los jugadores que viajaron en un vuelo charter desde Chattanooga, Estados Unidos, donde está su campamento base.

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En la entrada del hotel, un letrero recibió a los jugadores con la leyenda “Bienvenida La Roja. Guadalajara está con vosotros”.

Decenas de personas gritaron “¡España, España, España!" y corearon el nombre de algunos de los jugadores.

Entre los más solicitados estuvieron ‘Pedri’ y Lamine Yamal, figuras del Barcelona.

Los jugadores bajaron del autobús y saludaron de manera breve a los asistentes.

España realizará su último entrenamiento la mañana de este jueves en el Sports Arena y más tarde, De la Fuente ofrecerá una conferencia a medios de comunicación.

Con cuatro puntos, ‘La Roja´ lidera el grupo H, seguida de su próximo rival, Uruguay y Cabo Verde, ambos con dos puntos y de Arabia Saudita, con un punto.

El encuentro contra la selección sudamericana será clave para consolidar el liderato y avanzar a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. EFE

(Foto)(Vídeo)

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