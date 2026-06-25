Muere ahogada una mujer en la playa de Ondarreta de San Sebastián

San Sebastián, 25 jun (EFE).- Una mujer ha muerto ahogada este miércoles por la noche en la playa de Ondarreta de San Sebastián, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas, cuando la víctima se bañaba junto a otras personas en el arenal donostiarra.
Fueron sus propios acompañantes los que rescataron a la mujer, de origen extranjero, que falleció en el lugar.
Su cuerpo fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia. EFE
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