Espana agencias

El niño de Somosierra: cuarenta años de la desaparición más extraña y misteriosa

Guardar
Google icon

Sagrario Ortega

Madrid, 25 jun (EFE).- Este jueves se cumplen 40 años de una de las desapariciones más extrañas en España, la de Juan Pedro Martínez Gómez, conocido como el niño de Somosierra. El 25 de junio de 1986 viajaba en un camión a Bilbao con sus padres. Un fatal accidente en la entonces N-I mató a sus progenitores, pero ¿qué pasó con su hijo?.

PUBLICIDAD

No hay respuesta o, al menos, no ha podido encontrarse en cuatro décadas de una desaparición misteriosa que, de todos modos, no ha caído en el olvido de los españoles. El niño de Somosierra y el niño pintor de Málaga, que desapareció sin dejar rastro casi un año después, siguen en la memoria de los muchos que, aún pasando tanto tiempo, esperan la resolución de ese misterio.

Varias hipótesis sobre la desaparición de Juan Pedro han circulado en estos años, tantas como líneas de investigación que abrió la Guardia Civil y que tuvo que cerrar sin resultados. Y es que sin el elemento esencial, el cuerpo, ha resultado aún más difícil afrontar el caso.

PUBLICIDAD

A Juan Pedro le recordamos vestido de comunión porque esa era la foto que circuló y circula aún cada vez que se habla de él. No había pasado mucho tiempo desde esa instantánea cuando sus padres decidieron viajar juntos desde una pedanía de Fuente Álamo (Murcia) hasta Bilbao.

El padre era camionero y creyó que el transporte de más de 23.000 litros de ácido sulfúrico fumante hasta Bilbao era una buena ocasión para que la familia pasara unos días de vacaciones en el País Vasco.

Harían el recorrido sin prisa, por carreteras que nada tienen que ver con las autovías actuales.

Su última parada fue en Cabanillas de la Sierra (Madrid), donde desayunaron. Probablemente, el camarero de un mesón de esa localidad fue la última persona que vio con vida a la familia, al menos a los padres. Juan Pedro vestía de rojo, pantalón y camiseta de ese mismo color. El camarero así lo recordaba.

El camión cisterna era un Volvo que enfiló la subida del puerto de Somosierra por la N-I, entonces una carretera convencional de un carril por sentido. Circulaba lentamente y así se comprobó en el tacógrafo, que constató paradas de dos o tres segundos, pero también una un tanto sospechosa de 20 segundos.

Y circulaba en un día soleado, con buenas condiciones de visibilidad y con la carretera en buen estado. Sobre la 6:40 horas, y ya bajando por la vertiente segoviana del puerto en sentido Burgos, un fallo en el sistema de frenado puso al vehículo a 110 km/h.

El transportista intentó hacerse con el control. Delante tenía otros tres camiones a los que intentó adelantar por la izquierda, con tan mala suerte que un cuarto circulaba en sentido Madrid y chocó con él, en una colisión que alcanzó a los otros vehículos.

Murió el conductor del Volvo, Andrés Martínez Navarro, de 36 años, y su esposa, Carmen Gómez Legaz, de 34. El primer atestado de la Guardia Civil mencionaba a un tercer ocupante: José Pedro Martínez Gómez, "9 años, desaparecido". La búsqueda del pequeño fue infructuosa. Ni un solo vestigio se halló.

A los agentes, esa desaparición les resultó desde el primero momento más que extraña. Si el ácido que transportaba el camión no había logrado afectar apenas a los cuerpos de los padres, tampoco podía haber desintegrado al pequeño. De todos modos se efectuaron pruebas, pero finalmente esta primera hipótesis fue descartada.

El desánimo cundía entre los investigadores que se hicieron cargo de las pesquisas, y además tampoco podían confiar en las manifestaciones de los testigos porque casi nadie había presenciado el accidente.

Sí pudieron tirar del hilo del testimonio de uno de esos pocos testigos, que había visto en el lugar de suceso una furgoneta blanca, una Nissan Vanette, que paró y de la que se apearon un hombre alto y una mujer que dijo ser enfermera. Alguien aseguró que eran alemanes.

¿Y si el niño estaba vivo y decidieron llevárselo? No podía descartarse esta hipótesis.

Así que la Guardia Civil investigó más de 3.000 furgonetas de esa marca y de color blanco que lograron localizar en ese momento en España. No se obtuvo resultados porque, además, ningún testigo recordaba la matrícula y en esa época la DGT aún no había instalado cámaras en las carreteras.

Hay quien cree que esa pareja de alemanes aprovechó el momento de confusión y se llevó al pequeño, quizá fuera de España. En ese caso, Juan Pedro podría estar hoy vivo.

Hubo otra línea de los investigadores a la que la familia de Juan Pedro se aferró durante mucho tiempo. No descartaban los allegados del pequeño desaparecido que algún narcotraficante se lo llevara como forma de presión a su padre para que les transportara droga.

Así que la Guardia Civil se puso a trabajar sobre esa hipótesis y analizó, como quería la familia, unos trapos encontrados en el interior de la cisterna, embebidos de una sustancia que en los laboratorios de Murcia dio positivo a la heroína.

No obstante, un estudio más exhaustivo y completo realizado en el Instituto Nacional de Toxicología arrojó un resultado negativo.

Como hace un tiempo recordaron a EFE los investigadores, esta tercera hipótesis no les cuadraba mucho. No había denuncias similares de camioneros presionados para transportar droga. Además, en aquel tiempo hubiera sido más probable introducir la droga en un camión que se dirigiera a Francia y no a Bilbao.

De todos modos, en los 20 segundos de la parada más larga que detectó el tacógrafo no daría tiempo a raptar al niño e introducir la droga en el camión sin que, además, los padres mostraran una oposición visible y frontal, incluidos gritos y llamadas de socorro.

Muchos años más tarde los avances en la identificación por ADN abrieron una puerta a la esperanza en el caso del niño de Somosierra. En 2008 la abuela de Juan Pedro accedió de forma voluntaria a entregar una muestra de su ADN.

En 2015 el programa Fénix, ideado por la Universidad de Granada y la Guardia Civil, detectó coincidencias genéticas del ADN de la abuela con unos restos humanos hallados en Guadalajara. Pero finalmente, la proporción de marcadores coincidentes no era suficiente y la pista quedó descartada.

Ni la familia ni la Guardia Civil se desanimaron y en junio de 2015 pidieron al juzgado que instruyó las diligencias del caso poder exhumar los cadáveres de los padres y tomar unas pequeñas muestras para la obtención de perfiles genéticos. No accedió.

Como tampoco semanas más tarde, cuando los agentes presentaron en el juzgado el consentimiento firmado por tres tíos del niño de la rama materna y paterna para que se exhumaran los cadáveres.

Un caso cerrado para la Justicia y abierto para la familia. ¿Y si Juan Pedro está vivo? EFE

so/ros

(Recursos de archivo en EFEServicios 8021970088, 8011607240)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las lenguas cooficiales y el bilingüismo disparan las clases particulares de idiomas

Infobae

Muere ahogada una mujer en la playa de Ondarreta de San Sebastián

Infobae

Ochoa agradece a Aguirre por la despedida que le permitió con la selección

Infobae

España llega a Guadalajara con lluvia y una afición que la esperó durante horas

Infobae

Bo Hong asegura que sus jugadores estaban preparados para ganar, pero hoy "todo fue malo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

Qué hay de delictivo en el caso Zapatero-Bolivia: la UDEF cree que los 200.000 euros que recibió el expresidente pudieron pagar algo más que una consultoría

Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el robo de cobre: segunda incidencia consecutiva en la línea en menos de 24 horas

Zapatero se plantea emprender acciones legales tras la difusión íntegra de sus agendas de 2024 y 2025 y mensajes privados con su secretaria

ECONOMÍA

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Indemnizan a un empleado con 21.114 euros al ser despedido tras fichar por una compañera de trabajo

La Justicia declara improcedente el cese de un trabajador despedido en Galicia por ver un partido de fútbol durante su jornada laboral

Los empleados públicos de Moncloa, Presidencia y Justicia piden al Gobierno no quedarse fuera de la reducción de jornada laboral

Una cabaña prefabricada pero de lujo: 20 metros cuadrados que desafían al turismo de masas

DEPORTES

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo