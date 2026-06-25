Las lenguas cooficiales y el bilingüismo disparan las clases particulares de idiomas

Madrid, 25 jun (EFE).- Las lenguas cooficiales y la implantación de programas de bilingüismo en colegios e institutos ha disparado la contratación de clases particulares de idiomas, que por otra parte se están desplazando hacia etapas educativas más tempranas y en Primaria han crecido hasta un gasto medio de 313 euros al año.

La necesidad de saber idiomas para poder seguir el ritmo normal de una clase -bien por tener programas bilingües o lenguas cooficiales- hace que familias con bajos ingresos y de alumnado inmigrante haya aumentado su gasto en clases particulares, hasta un 65 % más que hace casi seis años.

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Son datos del último informe del Centro de Políticas Económicas EsadEcPol, que señala que el 47 % de hogares con escolares consume clases particulares.

En el curso 2023-2024 el gasto real aumento un 38 % frente al de 2019-2020, y un total de 2.782 millones de euros, consecuencia de que en 2024 se contrataron más meses de clases (casi 9 meses) que durante el año de la pandemia (casi 6).

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La Educación Primaria es la etapa de mayor crecimiento en clases particulares y el gasto medio por alumno se sitúa en 313 euros en 2024, un 56 % más que en 2020, aunque en el segundo ciclo de Educación Infantil ya se contratan clases extraoficiales y el gasto ha pasado de 105 a 139 euros por alumno.

En la ESO el gasto en clases de educación no formal crece un 19 % (de 298 a 354 euros) y en Bachillerato sube al 24 % (de 323 a 402 euros), aunque en ambas etapas el número de alumnos ha caído casi 5 puntos.

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El director adjunto de EsadEcPol, Lucas Gortazar, sugiere a EFE la hipótesis de que la inteligencia artificial generativa podría estar actuando como una alternativa a las clases en la ESO.

Por otra parte, el gasto medio anual en clases de artísticas también ha subido un 63 % en seis años (de 36 a 59 euros), mientras que el destinado a materias curriculares ha aumentado un 20 % (de 89 a 107 euros).

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Los idiomas son la asignatura que acumula mayor gasto: un alumno destina 139 euros al año frente a los 97 euros de hace casi seis años. Y mientras en Primaria el gasto se ha duplicado, en la ESO iguala al de otras materias curriculares.

Además, el alumnado inmigrante ha disparado su gasto en idiomas hasta un 60 %.

"Las rentas bajas perciben menos apoyo en cursos críticos de Primaria y quieren que sus hijos no pierdan distancia respecto al resto", ya que es en la ESO donde se focalizan los programas de refuerzo, explica Gortazar.

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El aumento del gasto en idiomas en comunidades con lengua cooficial también ha crecido.

Gortazar señala que la separación entre la lengua del hogar y la del aprendizaje está aumentando porque se están expandiendo los programas en lengua cooficial, sobre todo en Euskadi, pero también en Navarra y en Valencia, y por otro lado por la mayor proporción de alumnado, sobre todo inmigrante, que no habla estas lenguas.

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El informe señala que el País Vasco es la comunidad con mayor porcentaje de alumnos que contrata clases particulares de idiomas (el 61 %) y también tiene el mayor gasto medio (474 euros por alumno al año).

Le sigue Cataluña (412 euros por alumno y crecimiento del 55 %) y Castilla y León (340 euros por alumno y crecimiento del 48 %).

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Madrid, que lideraba el gasto por alumno a nivel nacional hace seis años, se ha desplomado en 2024 y se sitúa en la parte baja de la tabla (254 euros por alumno y un crecimiento del 25 %).

Los expertos creen que las familias madrileñas asumen el inglés bilingüe del colegio y ya no gastan tanto en reforzarlo, o bien que no pueden afrontar el coste.EFE

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