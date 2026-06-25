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Las lenguas cooficiales y el bilingüismo disparan las clases particulares de idiomas

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Madrid, 25 jun (EFE).- Las lenguas cooficiales y la implantación de programas de bilingüismo en colegios e institutos ha disparado la contratación de clases particulares de idiomas, que por otra parte se están desplazando hacia etapas educativas más tempranas y en Primaria han crecido hasta un gasto medio de 313 euros al año.

La necesidad de saber idiomas para poder seguir el ritmo normal de una clase -bien por tener programas bilingües o lenguas cooficiales- hace que familias con bajos ingresos y de alumnado inmigrante haya aumentado su gasto en clases particulares, hasta un 65 % más que hace casi seis años.

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Son datos del último informe del Centro de Políticas Económicas EsadEcPol, que señala que el 47 % de hogares con escolares consume clases particulares.

En el curso 2023-2024 el gasto real aumento un 38 % frente al de 2019-2020, y un total de 2.782 millones de euros, consecuencia de que en 2024 se contrataron más meses de clases (casi 9 meses) que durante el año de la pandemia (casi 6).

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La Educación Primaria es la etapa de mayor crecimiento en clases particulares y el gasto medio por alumno se sitúa en 313 euros en 2024, un 56 % más que en 2020, aunque en el segundo ciclo de Educación Infantil ya se contratan clases extraoficiales y el gasto ha pasado de 105 a 139 euros por alumno.

En la ESO el gasto en clases de educación no formal crece un 19 % (de 298 a 354 euros) y en Bachillerato sube al 24 % (de 323 a 402 euros), aunque en ambas etapas el número de alumnos ha caído casi 5 puntos.

El director adjunto de EsadEcPol, Lucas Gortazar, sugiere a EFE la hipótesis de que la inteligencia artificial generativa podría estar actuando como una alternativa a las clases en la ESO.

Por otra parte, el gasto medio anual en clases de artísticas también ha subido un 63 % en seis años (de 36 a 59 euros), mientras que el destinado a materias curriculares ha aumentado un 20 % (de 89 a 107 euros).

Los idiomas son la asignatura que acumula mayor gasto: un alumno destina 139 euros al año frente a los 97 euros de hace casi seis años. Y mientras en Primaria el gasto se ha duplicado, en la ESO iguala al de otras materias curriculares.

Además, el alumnado inmigrante ha disparado su gasto en idiomas hasta un 60 %.

"Las rentas bajas perciben menos apoyo en cursos críticos de Primaria y quieren que sus hijos no pierdan distancia respecto al resto", ya que es en la ESO donde se focalizan los programas de refuerzo, explica Gortazar.

El aumento del gasto en idiomas en comunidades con lengua cooficial también ha crecido.

Gortazar señala que la separación entre la lengua del hogar y la del aprendizaje está aumentando porque se están expandiendo los programas en lengua cooficial, sobre todo en Euskadi, pero también en Navarra y en Valencia, y por otro lado por la mayor proporción de alumnado, sobre todo inmigrante, que no habla estas lenguas.

El informe señala que el País Vasco es la comunidad con mayor porcentaje de alumnos que contrata clases particulares de idiomas (el 61 %) y también tiene el mayor gasto medio (474 euros por alumno al año).

Le sigue Cataluña (412 euros por alumno y crecimiento del 55 %) y Castilla y León (340 euros por alumno y crecimiento del 48 %).

 Madrid, que lideraba el gasto por alumno a nivel nacional hace seis años, se ha desplomado en 2024 y se sitúa en la parte baja de la tabla (254 euros por alumno y un crecimiento del 25 %).

Los expertos creen que las familias madrileñas asumen el inglés bilingüe del colegio y ya no gastan tanto en reforzarlo, o bien que no pueden afrontar el coste.EFE

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