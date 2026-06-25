La Audiencia de Madrid evalúa el 13 de julio el auto que encaminó a juicio a Begoña Gómez

Madrid, 25 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid estudiará el próximo 13 de julio los recursos interpuestos por la Fiscalía y las defensas contra dos decisiones clave del juez Juan Carlos Peinado: la resolución que propuso juzgar a Begoña Gómez y la que determinó que el caso recaiga en un jurado popular.

La sección 23 de la Audiencia madrileña ha señalado ese día para deliberar a puerta cerrada sobre esos recursos y ha decidido que sea la sección en pleno quien lo haga, según informan a EFE fuentes jurídicas.

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Se trata de dos cuestiones clave dentro del procedimiento donde el juez ya ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, por presunta corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, y al empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros delitos.

Tanto la Fiscalía como las defensas impugnaron la decisión de Peinado de que la causa se desarrollase por el procedimiento del tribunal del jurado, lo que determina que, en caso de que haya juicio, sea un jurado popular de nueve ciudadanos anónimos quien juzgue a la mujer del presidente del Gobierno.

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También recurrieron la resolución del pasado mes de abril en la que el juez Peinado proponía juzgar a los tres por los mencionados delitos, una cuestión que también evaluará la Audiencia Provincial de Madrid.

La Audiencia Provincial -órgano superior que resuelve los recursos contra decisiones del instructor- ya anuló hace meses la transformación de la causa al procedimiento del jurado, al considerar que Peinado no había reunido "indicios concluyentes y consistentes".

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Días después, el juez dictó una nueva resolución en el mismo sentido que será evaluada por la Audiencia el 13 de julio.

En uno de sus recursos, la defensa de Begoña Gómez insistía en que se la ha investigado "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

El fiscal, por su parte, solicitó que se acuerde el "sobreseimiento libre" respecto a todos los delitos para todos los investigados "al no ser los hechos constitutivos de infracción penal".

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La futura decisión de la sección 23 de la Audiencia llega con la investigación ya culminada y el auto de apertura de juicio oral ya dictado.

Es más, al mismo tiempo que abría juicio oral, el juez acordó imponer a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez las medidas cautelares que solicitó Hazte Oír, en representación de las acusaciones populares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado.

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Una decisión, esta última, que también está impugnada ante la Audiencia Provincial por las defensas de ambas, quienes han acudido en persona esta semana al juzgado para entregar su pasaporte. EFE