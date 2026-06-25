Golpe a una red que estafó tres millones con el timo del hijo en apuros a 500 víctimas

Madrid, 25 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en Valencia dedicada presuntamente a cometer estafas masivas mediante la modalidad conocida como el hijo en apuros, un método con el que el entramado logró casi tres millones de euros de unas 500 víctimas repartidas por toda España.

La denominada operación Brete se ha saldado con diez detenidos en Ibiza y Valencia, de los que seis han ingresado en prisión, como presuntos responsables de los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.

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La investigación se inició en mayo de pasado año gracias a la información obtenida a través de denuncias recibidas en el canal contacta@policia.es disponible en la página web de Policía Nacional e interpuestas en distintos puntos de España.

Todas ellas estaban relacionadas con una modalidad delictiva basada en el envío masivo de mensajes a teléfonos móviles simulando ser familiares directos que habían cambiado de número de teléfono y necesitaban ayuda económica urgente.

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Las primeras pesquisas permitieron detectar la existencia de una organización criminal altamente especializada y asentada en la provincia de Valencia con capacidad operativa en todo el territorio.

Los investigadores recopilaron más de 500 atestados policiales y se analizaron más de 500.000 datos relacionados con este modus operandi de envío de mensajes y transferencias de dinero que permitieron constatar que la red operaba de forma estructurada y coordinada, utilizando una gran cantidad de líneas telefónicas y cuentas bancarias para dificultar cualquier investigación.

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En la cúspide de la red estaba el líder junto a otros tres varones que se encargaban de marcar las directrices. Como centro de operaciones empleaban la vivienda de uno de ellos ubicada en el municipio valenciano de Bétera.

Desde allí realizaban la actividad delictiva y contrataban al siguiente eslabón formado por tres personas que también realizaban diariamente esta estafa. En la base se encontraban otros tres individuos responsables del blanqueo.

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Los agentes comprobaron que muchas investigaciones previas terminaban identificando únicamente a personas utilizadas para recibir transferencias o retirar dinero en efectivo, las conocidas como mulas, mientras que los máximos responsables permanecían ocultos detrás de una compleja estructura criminal.

Por este motivo, la investigación se orientó a identificar a los encargados de la planificación, coordinación y ejecución del fraude masivo.

Beneficios de hasta 100.000 euros en una mañana

Avanzadas las pesquisas, los investigadores detectaron que parte de los beneficios obtenidos, hasta 100.000 euros en una sola mañana, presuntamente eran blanqueados a través de actividades empresariales relacionadas con el arrendamiento de vehículos de alta gama durante la época estival en la isla de Ibiza.

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Finalmente, una vez identificados los líderes del entramado, se realizaron 13 entradas y registros, en la provincia de Valencia (9) y en Islas Baleares (4), donde se intervinieron 20 vehículos de alta gama, 22 teléfonos, más de 73.000 euros, cuentas bancarias, material informático, 52 joyas –pulseras, collares, anillos y relojes de alta gama-, y drogas. EFE