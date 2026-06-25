El PSC cree que Sánchez fue "respetuoso" y "sincero" con sus socios y critica "la poca talla moral" de Feijóo

El coordinador del PSC en el Congreso, José Zaragoza, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue "respetuoso" y "sincero" con sus socios parlamentarios durante el debate sobre las investigaciones judiciales que afectan al Ejecutivo y al PSOE, una posición que ha contrastado con "la poca talla moral" mostrada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En los pasillos de la Cámara Baja, Zaragoza ha dicho que Sánchez mostró "respeto" por sus socios y que en política, mucho más en "unos tiempos difíciles, a veces se dicen cosas que a los otros no les gusta" y viceversa. "Ése es el debate político, pero las formas se han de mantener", ha defendido.

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Pero ha insistido en que este miércoles en el Pleno hubo un debate político "con mucha sinceridad, claridad y transparencia", que es precisamente lo que la oposición pero también los socios pedían al presidente.

Todo lo que no mostró Feijóo que, a juicio del socialista catalán, evidenció que "no tiene altura para ser presidente del Gobierno" porque sólo se dedicó a "insultar" y a "soltar exabruptos". "Es lo único que sabe hacer y es donde se ve la verdadera cara del señor Feijóo", ha lamentado.

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