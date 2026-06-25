Espana agencias

La violencia machista adelanta la menopausia y agrava sus síntomas, según un estudio

Guardar
Google icon

Granada, 25 jun (EFE).- Un estudio del departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada ha revelado que la exposición a la violencia contra la mujer a lo largo de la vida tiene efectos duraderos que se extienden hasta la madurez, presentan síntomas menopáusicos más graves y pueden alcanzan la menopausia hasta 20 meses antes que las mujeres que no tienen estos antecedentes.

La investigación, publicada en Maturitas, revista especializada en la materia, señala que por cada mujer que muere por violencia, más de 400 sufren discapacidades graves cuyas secuelas se confunden o agravan durante la menopausia, ha informado la Universidad de Granada.

PUBLICIDAD

El análisis de la evidencia científica indica de manera consistente que las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia experimentan síntomas menopáusicos más acusados.

Entre ellos, destacan los sofocos y sudores nocturnos más intensos y frecuentes (síntomas vasomotores), así como una mayor prevalencia de ansiedad, depresión, insomnio y trastorno de estrés postraumático en el ámbito de la salud psicológica.

PUBLICIDAD

En la esfera sexual y urogenital se incrementan la sequedad vaginal, el dolor en las relaciones sexuales (dispareunia) y los problemas urinarios, especialmente tras episodios de violencia sexual.

Uno de los hallazgos más destacados del estudio es la vinculación entre la violencia y un adelanto en la edad de la menopausia. En concreto, las mujeres expuestas a traumas pueden alcanzar esta etapa hasta 20 meses antes que las que no tienen esos antecedentes, lo que incrementa el riesgo de insuficiencia ovárica prematura.

Ademas, en el ámbito cardiometabólico aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes y síndrome metabólico, mediado por el estrés crónico y procesos inflamatorios.

En cuanto a la salud ósea, se eleva el riesgo de osteoporosis y fracturas, así como la falta de memoria y las dificultades de atención en la salud cognitiva.

La investigación señala que los mecanismos detrás de estos efectos incluyen la desregulación del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal y cambios epigenéticos provocados por el estrés traumático.

Los autores concluyen, por tanto, que la violencia contra la mujer es "un problema crítico de salud pública cuyos efectos perduran décadas después de la agresión", por lo que urgen a implantar un modelo de atención informada en el trauma en las consultas de madurez y menopausia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El submarino S-82 inicia sus pruebas de mar en Cartagena en navegación en superficie

Infobae

Un libro recupera la amistad entre Lorca y el solanero Gabriel García Maroto

Infobae

Los reyes transmiten su apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela tras los terremotos

Infobae

'Székely', la obra que conecta los crímenes de Jack el Destripador con el mito de Drácula

Infobae

La primera ola de calor del año deja 212 muertes atribuibles a las altas temperaturas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España envía a la UME a Venezuela para ayudar en el trabajo tras los terremotos que ya han dejado 32 muertos y 700 heridos

España envía a la UME a Venezuela para ayudar en el trabajo tras los terremotos que ya han dejado 32 muertos y 700 heridos

Alemania cancela el proyecto de construir seis fragatas F126 por los retrasos y aumentos de costes y apuesta por otras embarcaciones

Un año de duelos entre Donald Trump y Pedro Sánchez por el gasto militar y las acusaciones sobre España de ser un “terrible” aliado

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

Qué hay de delictivo en el caso Zapatero-Bolivia: la UDEF cree que los 200.000 euros que recibió el expresidente pudieron pagar algo más que una consultoría

ECONOMÍA

El límite para informar a Hacienda sobre las ventas realizadas en Vinted o Wallapop aumenta a 3.000 euros al año

El límite para informar a Hacienda sobre las ventas realizadas en Vinted o Wallapop aumenta a 3.000 euros al año

La economía española desacelera dos décimas y crece un 0,6% en el primer trimestre por el impacto de la guerra

Los jubilados con pensiones más bajas pueden cobrar un complemento en 2026: los ingresos que no deben superar para poder pedirlo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La derrama que no todos los vecinos tienen que pagar: los tres requisitos que marca la ley

DEPORTES

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo