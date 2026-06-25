Andrea Fuentes: Esta generación superará a la selección de las medallas de Pekín y Londres

Pablo Herrera / José María Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria, 25 jun (EFE).- Hablar de natación artística es sinónimo de Andrea Fuentes. Tras ser una de las puntas de lanza de la generación dorada que dirigió Anna Tarrés y sumar 36 medallas en Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos, ahora labra el camino de una generación que asegura que va a superar el legado que dejó el equipo medallista en Pekín 2008 y Londres 2012.

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La catalana afirma que estas nadadoras tienen "más talento" y sólo necesitaban una guía para sacarlo y explotarlo en los campeonatos. Tantas son las expectativas de Fuentes que garantiza que esta generación "va a romper más moldes de los que sacamos nosotras". Y ese "nosotras", aunque no lo cite, incluye nombres de la talla de Gemma Mengual, Ona Carbonell, Paola Tirados o Thais Henríquez.

En una entrevista con EFE en Las Palmas de Gran Canaria, donde participará la selección nacional, sin puntuar, en el Campeonato de España de Natación Artística, la entrenadora aboga por priorizar la inspiración y los valores hacia la sociedad, por encima de medallas que ya no le "motivan lo suficiente" para sentirse realizada.

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Pregunta (P): Defiende usted que su misión como entrenadora no es sólo conseguir éxitos, sino inspirar y sumar a la causa a muchísimas jóvenes. ¿Es la parte más importante de su trabajo?

Respuesta (R): Sí, personalmente no me motiva lo suficiente ganar medallas. Está guay, te sube el ego, te da confianza, pero no es suficiente. Da mucha más fuerza saber que haces algo más grande y eso se consigue aportando algo a alguien. Si podemos ser útiles en demostrar que hay valores positivos para todo, más allá de la natación artística, nos podremos sentir realizadas.

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P: ¿Cómo está el equipo?

R: En cinco semanas tenemos un Europeo y eso te acelera el corazón. Para que te acelere menos o no te descentre, es importante practicarlo. Venimos al Campeonato de España con más clubes y nos imaginaremos que son Rusia, Francia o Italia. Toda la actividad del campeonato te hace prepararte para llegar en condiciones al momento clave. Siempre les digo: ¿cómo quieren sentirse en el Europeo? Vamos a practicarlo ya. La práctica es mejor con presión.

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P: La natación artística continúa creciendo en España a nivel mediático. ¿Se siente responsable de amplificar esta estela?

R: Es una de mis misiones. Y me alegra que se note desde fuera porque me hace pensar que estamos cumpliendo nuestro objetivo de ampliar el impacto. Mientras más grande sea y más gente abarque, mejor. Cuanta más diversidad para elegir el deporte que te llena, más positivo. Así habrá más niños que entiendan que puedan practicar natación artística y no avergonzarse, sino estar orgullosos.

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P: ¿Qué valor tiene en esto último la figura de Dennis González (campeón mundial en 2023 y 2025)?

R: Hay gente que todavía no sabe que los hombres pueden practicar natación artística, cuando es posible desde hace más de diez años. Es un campo más que se amplía en la libertad masculina. Las mujeres hemos avanzado mucho en poder competir en deportes tradicionalmente masculinos, pero los hombres tienen menos libertad en eso porque se ha empezado a luchar más tarde. Todavía hay chicos que no se atreven a meterse en el deporte que les gusta, y eso me empequeñece el corazón. Dennis puede ser un plus para los chicos que lo vean.

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P: Su palmarés de 36 medallas la sitúa en lo más alto de la historia del deporte español. ¿Cómo recuerda esa etapa?

R: Me acuerdo de que, de camino al aeropuerto en los Juegos de Londres 2012, hubo muchos periodistas que me dijeron: "¿Sabes que si ganas las dos medallas a las que optas, puedes ser la mujer española con más medallas olímpicas de la historia?". Fue un shock y les dije que no me metieran más presión (risas). Luego pensé que si lo conseguía iba a ser muy fuerte. Jamás me imaginé llegar tan lejos. Es un honor que la deportista española con más medallas olímpicas fuera una nadadora artística.

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Ahora me emociona que tengo una como entrenadora (plata con Estados Unidos en París 2024) y quiero conseguir muchas más con España. Les doy más valor a las medallas como entrenadora por conseguir que ellas puedan llegar a ese lugar, me llena más que las de deportista.

P: Su generación puso la natación artística en el mapa, ¿cómo ha visto la evolución hasta el día de hoy?

R: Nosotras empezamos con la genia de Anna Tarrés (seleccionadora de España de 1997 a 2012; ahora entrenadora de China y actual campeona olímpica), que nos hizo crecer de no ser nadie a conseguir la primera medalla olímpica en Pekín 2008. Mantenernos tantos años con medalla mundial fue gracias a que tuvimos el grupo adecuado en el momento adecuado. Me siento muy afortunada de haber sido parte de ello y ahora poder transmitir ese aprendizaje.

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P: Tarrés dijo en una entrevista con EFE que su presencia en el equipo nacional le había hecho reconectar con la selección española.

R: ¡Qué bueno! Siempre agradezco lo que aprendí de ella, es uno de esos genios que poca gente tiene la suerte de tener a su lado. Aprendí y sigo aprendiendo de ella, a veces la llamo y le pido opinión y todavía me da ideas. Nos nutrimos un poco la una de la otra. Pero ahora vamos a por ellas, tengo aquí los colmillos (risas). Me gusta mucho, porque es un pique divertido.

P: ¿Este equipo que dirige está al nivel del combinado de Pekín 2008 y Londres 2012?

R: Lo va a superar. Ya me gustaría a mí tener el talento que tienen ellas, sólo necesitaban un poco de guía para saber cómo sacarlo. Esta generación va a romper más moldes de los que sacamos nosotras.

P: ¿Qué distingue a una rutina española frente a las de potencias como Rusia o China?

R: Tenemos nuestra marca de la casa, que es la creatividad superior al resto. Eso se valora con la capacidad de erizarte el cabello. Que ver nuestra rutina dé escalofríos o te haga llorar... Esa sensación de "no lo puedo explicar, pero es arte y no puedo dejar de mirar". No es sólo inventarse movimientos, sino desprender la energía especial de un grupo tan unido como el nuestro.

Los otros países que están arriba no desprenden ese sentimiento. Son máquinas que cumplen órdenes de una autoridad y no inspiran tanto. Nosotras creamos una energía difícil de explicar que provoca que se quiera que ganemos. Eso es muy español. Empieza por la sinceridad y la espontaneidad que tenemos, y eso gusta mucho al resto del mundo. Es una forma más humana de llegar más lejos.

P: Su trabajo hasta ahora es inmejorable. ¿Sueña con luchar por medallas en el Europeo y en los Juegos de Los Ángeles 2028?

R: Nosotras siempre vamos a ganar. No renunciamos a nada. Si no sucede, analizamos qué hacer. Vamos a por el oro olímpico, mundial y europeo. Si no pasa, aprenderemos qué hacer para la siguiente oportunidad. EFE

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(foto) (vídeo)