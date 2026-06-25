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Gobierno quiere para 2026 la norma que garantiza 4 horas de autonomía móvil en catástrofes

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Madrid, 25 jun (EFE).- El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado este jueves que el Gobierno tiene la intención de aprobar, "antes de que acabe el año", el real-decreto ley para garantizar, al menos, cuatro horas de servicio de telefonía móvil para el 75 % de la población española en caso de apagón o de cualquier catástrofe.

En su intervención durante el foro DigitalES, Óscar López ha destacado que el objetivo del Gobierno con este real decreto de seguridad y resiliencia de las redes de telecomunicaciones es evitar que, en caso de apagón, los ciudadanos españoles se queden sin cobertura de manera inmediata.

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El ministro ha incidido en la aspiración de que la norma esté lista antes de que acabe 2026, con el fin de que los operadores puedan empezar a trabajar con esa base lo más pronto posible.

El real decreto se introducirá de manera gradual, pues beneficiará al 50 % de la población en el primer año de vigencia de la normativa, al 65 % en el segundo año y, finalmente, al 75 % en el tercer año.

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El borrador de este real decreto, que salió a información pública el 2 de diciembre de 2025, incidía en que los operadores de telecomunicaciones deberían de garantizar cuatro horas como mínimo de servicio de telefonía móvil a la población en caso de apagón.

Ese texto argumentaba que los operadores deberían de garantizar por ley la operatividad de las infraestructuras de "primer nivel" durante al menos 24 horas y de 12 horas en el caso de las de "nivel intermedio", aunque no se precisaba cuáles eran esas infraestructuras de primer nivel e intermedio, pues serían los propios operadores los que las clasifiquen.

Esta norma, según ese borrador, también afectaría a los operadores de infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet con más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de ingresos.

La iniciativa se puso en marcha después de diversos incidentes como la covid-19, la erupción volcánica de La Palma, la dana de Valencia o el apagón eléctrico ibérico del 28 de abril de 2025. EFE

(foto) (vídeo)

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