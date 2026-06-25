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El mexicano Uziel Muñoz supera por primera vez en el curso la barrera de los 21 metros

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Redacción deportes, 25 jun (EFE).- El lanzador de peso mexicano Uziel Muñoz, vigente subcampeón del mundo, superó por primera vez en la presente temporada la barrera de los 21 metros, tras enviar este jueves la bala hasta los 21,13 metros en la reunión de Zagreb.

Una marca insuficiente para que Muñoz, que tuvo que conformarse finalmente con la quinta posición, pudiese discutir el triunfo al jamaicano Rajindra Campobell, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, que se impuso con un mejor intento de 22,44 metros.

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Muñoz, que cuenta como mejor marca personal los 21,97 metros que le valieron la medalla de plata el pasado año en Tokio, tuvo que esperar a su sexto y último lanzamiento para franquear la barrera de los 21 metros en la capital croata.

Una marca que debe servir de punto de inflexión en la temporada del lanzador de Nuevo Casas Grandes, que contaba este curso como mejor registro los 20,97 metros con los que se impuso la pasada semana en la reunión disputada en la localidad estonia de Jöhvi.EFE

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