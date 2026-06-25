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El juzgado informó el lunes al alcalde de Soria del registro pero sin fecha ni motivos

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Valladolid, 25 jun (EFE).- El Tribunal de Instancia de Soria, encargado de dirigir la investigación del supuesto caso de corrupción por el que el martes se registró el Ayuntamiento de Soria y se detuvo a siete personas, entre ellas, la exconcejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos (PSOE), comunicó el lunes al alcalde la posibilidad del registro, pero sin concretar ni fecha ni hechos investigados.

La oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado a EFE que el Tribunal de Instancia remitió un oficio al alcalde el día 22 de junio, la víspera a la que se produjera la entrada de la Guardia Civil, tal como el propio regidor, Javier Antón, informó a PP y Vox este miércoles.

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La comunicación es conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atendiendo a la condición de "custodio" del regidor dado que se iba a registrar un edificio de la administración pública, un tipo de comunicación que responde a la necesidad de garantizar la eficacia de las actuaciones judiciales y su confidencialidad.

En el oficio, el Tribunal de Instancia comunicó al alcalde la posibilidad de que se practicara un registro, pero sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas, según el TSJCyL.

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Además, incorporó una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de la revelación de cualquier información relacionada con las mismas.

Fuentes del gabinete del alcalde habían explicado a EFE este jueves que fue una notificación del juzgado la que llegó el lunes al regidor para que, como "custodio" de la documentación del consistorio, facilitara el acceso a la misma cuando fuera requerida por una investigación judicial en curso.

Esta aclaración llega después de que PP y Vox hayan anunciado sendas querellas para esclarecer si existe alguna irregularidad en el hecho de que la información sobre el registro llegara previamente al alcalde y, en concreto, si esa alerta llegó también al exalcalde y actual dirigente autonómico del PSOE, Carlos Martínez.

Este jueves el líder del PSOE de Castilla y León ha comparecido en una rueda de prensa y ha negado que tuviera información sobre el registro antes de las 9:22 horas del martes, una vez que la Guardia Civil ya se encontraba en las dependencias municipales, por lo que ha negado que se produjera "chivatazo" alguno.EFE

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