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El Castellón firma al lateral Juanjo Nieto, canterano que vuelve al club tras 13 años

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Castellón, 25 jun (EFE).- El Castellón ha fichado al lateral Juanjo Nieto, castellonese y formado en las categorías inferiores de una entidad a la que regresa trece años después, según informó el club albinegro este jueves en un comunicado.

Nieto, que ha firmado hasta 2029, llega libre tras haber jugado las últimas dos campañas en el Celje de la primera división eslovena, un equipo con el que ha acumulado 87 encuentros y con el que además ha disputado la Liga Conferencia europea.

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El nuevo jugador del Castellón, que cumplirá 32 años en octubre, dejó el club en 2013 y pasó por el filial del Valladolid, el Atlético Baleares, el Mallorca, el Hércules, el Oviedo, el Almería y el Huelva antes de iniciar su etapa en Eslovenia.

"Llevo mucho tiempo esperando este momento, siempre he querido volver a la que es mi casa y de la que me tuve que ir hace muchos años. Me siento en una nube, no sé si soy aún consciente de que voy a jugar en mi ciudad, en mi estadio y con el club de mi vida", explicó en declaraciones facilitadas por el club.

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"Vengo en mi mejor momento, vengo a ayudar y consciente de que vamos a conseguir todo lo que nos propongamos", añadió Nieto, que se mostró convencido de que se sentirá "muy arropado" por su familia y amigos y que dijo que el proyecto está haciendo bien las cosas para acercarse a su objetivo. "No tengo duda de que voy a jugar en Primera con el Castellón", añadió. EFE

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