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Buruaga dice que llega al tercer año de gobierno con los "deberes hechos" y estabilidad

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Santander, 25 jun (EFE).- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha afirmado que su Gobierno ha llegado al tercer año de legislatura "con los deberes hechos", con reformas e inversiones en marcha y con el que, a su juicio, es el mayor logro de los últimos años: la estabilidad.

El anuncio más destacado que ha hecho la presidenta en su último Debate sobre la Orientación Política del Gobierno de la legislatura ha sido la construcción de 1.700 viviendas, la mitad de protección oficial, en Castro Urdiales, y un plan para sacar viviendas vacías al mercado de alquiler garantizando el pago íntegro de la renta al propietario.

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Buruaga lo ha dicho en un discurso de cuatro horas en el que ha hecho balance de tres años de gobierno en solitario, marcados, ha defendido, por una estabilidad política que ha permitido generar confianza y que Cantabria pase del furgón de cola a la vanguardia del crecimiento al final de la legislatura.

También ha señalado que se pondrá en marcha el 'Plan Cantabria Alquila' para movilizar vivienda vacía garantizando el pago íntegro de la renta al propietario y su devolución en el mismo estado de conservación.

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Las ventajas son el pago adelantado de la renta del primer año a los propietarios, el acceso a los incentivo fiscales y las ayudas, y una duración mínima garantizada de 7 años.

Durante su discurso, Buruaga ha defendido que en Cantabria "no hay masificación turística" y que, por el contrario, "el auge turístico es una ventana de oportunidad" para la comunidad autónoma.

Según Buruaga, su Gobierno está trabajando con 27 proyectos empresariales "estratégicos de alto impacto", con una inversión asociada de 7.250 millones y una previsión de creación de 2.500 empleos y el mantenimiento de más de 4.000.

La oposición (PRC, PSOE y Vox), en su turno, ya por la tarde, ha afeado a la presidenta su "triunfalismo" y ha criticado las "promesas incumplidas" y los anuncios que "se han quedado en titulares".

Además, ha subrayado el deterioro de los servicios públicos y ha responsabilizado a Buruaga, a la que ha instado a salir a la calle y escuchar. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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