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Bolaños dice a Hazte Oír y Iustitia Europa que "pervierten la acusación popular"

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Madrid, 25 jun (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este jueves al partido Iustitia Europa y a la organización Hazte Oír -impulsoras de varias causas contra el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno- de "pervertir la figura de la acusación popular" para "perseguir a personas progresistas y a sus familias".

Bolaños ha enviado una carta a los representantes de esas dos organizaciones, que le habían invitado a participar en las jornadas 'La acusación popular: en defensa de la libertad', que han organizado este jueves en Madrid.

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En la misiva, a la que ha tenido acceso EFE, Bolaños rechaza participar por motivos de agenda, pero repasa la propuesta del Gobierno para reformar la acusación popular para evitar que esta acción, concebida para la defensa del interés general, se utilice para la consecución de intereses ajenos a los fines del proceso penal "tal y como sucede actualmente y ustedes conocen perfectamente".

Considera que "la figura de la acción popular se ha convertido en una herramienta de persecución política e ideológica, desnaturalizando una institución concebida para la defensa del interés general" y con "el único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias".

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El ministro concluye la carta asegurando: "estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno".

Añade que por esas razones organizaciones como Hazte Oír y Iustitia Europa "no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular". EFE

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