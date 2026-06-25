Ecuador reacciona y empata al descanso con Alemania (1-1)

East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Un gol de Nilson Angulo en el minuto 9 empató para Ecuador el tanto inicial de Alemania, al minuto y 49 segundos de Leroy Sané, para irse al descanso con igualdad en el marcador en la última jornada del grupo E del Mundial (1-1).

Este resultado eliminaría a Ecuador, que necesita ganar a Alemania. El conjunto germano es primero de grupo pase lo que pase en su duelo de este jueves. EFE

PUBLICIDAD