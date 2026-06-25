Un acertante de Cartagena (Murcia) gana 1,2 millones de euros en la Primitiva

Madrid, 25 jun (EFE).- En el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este jueves, 25 de junio, ha habido un único boleto con seis aciertos que cobrará 1.188.589,17 euros, y que ha sido validado en la administración de loterías número 14 de Cartagena (Murcia), situada en avenida de Colón 145, ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

No existen boletos acertantes de la categoría especial (seis aciertos más el reintegro), por lo que el bote generado se pondrá en juego en el próximo sorteo, en el que un único acertante podría ganar 21.500.000,00 euros.

PUBLICIDAD

De la segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) hay nueve boletos premiados con 2.379,55 cada uno de ellos, aunque no se ha detallado donde han sido validados.

Combinación ganadora: 10-33-15-03-40-37

Complementario: 23, reintegro: 5

Joker: 6791479

EFE

cmm/fp