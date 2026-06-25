Estabilizado el incendio que ha obligado a desalojar tres poblaciones navarras

Pamplona, 25 jun (EFE).- El incendio forestal declarado este jueves por la tarde en Makirriain, en Ezcabarte, y que ha obligado a desalojar de forma preventiva tres pueblos navarros, ha quedado estabilizado hacia las 22:00 horas.

Así lo ha comunicado el 112-SOS Navarra, que ha precisado que continúan trabajando en la zona efectivos de los parques de Cordovilla, Trinitarios, Estella-Lizarra, Sangüesa y Tudela, que han contado hasta las 21:00 horas con el apoyo de tres helicópteros de extinción.

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También están trabajando en la zona Guardas Forestales de Medio Ambiente, técnicos de Protección Civil y Medio Ambiente, un buldócer, y tractoristas de la zona.

La principal dificultad para la extinción está siendo el viento, que ha contribuido a que la propagación del fuego haya sido muy rápida, según indican desde emergencias.

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Efectivos de bomberos continuarán trabajando en la zona durante toda la noche. Están previstos relevos a las 23:00 y a las 06:00 horas. Cruz Roja se hace cargo del avituallamiento de los miembros del dispositivo de extinción.

A las 18:45 horas se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales INFONA de la Comunidad Foral. El puesto de mando avanzado se ha establecido en Unzu.

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A lo largo de la tarde se han desalojado de manera preventiva las localidades de Navaz, Usi y Anoz. Por el momento, todas las personas desalojadas se han realojado con amigos o familiares. El polideportivo de Villava se había habilitado por si fuera necesario.

A las 20:15 se ha convocado en SOS Navarra al Comité Asesor de Emergencias para hacer un seguimiento de la situación.

A lo largo de la tarde se han producido otros incendios, muchos de ellos provocados por la caída de rayos, en Liédena, Murillo el Cuende, Etxalar, Lumbier y Larrayoz. Estos incendios ya están controlados con la colaboración de los agricultores de la zona. EFE

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(foto)