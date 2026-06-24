Sánchez y Feijóo se enfrentan en el Congreso en pleno choque por la corrupción y la exigencia de elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentarán este miércoles en el Congreso en pleno choque por los casos de corrupción que afectan al PSOE y la exigencia de adelanto electoral de los 'populares' y varios socios del Ejecutivo, que creen que la legislatura ha llegado a su fin.

A primeros de mes, y ante la exigencia de explicaciones por parte del PP y sus aliados parlamentarios, Sánchez pidió comparecer a petición propia este 24 de junio para dar cuenta de la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE y del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 18 y 19 de junio.

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Sánchez acudirá al Pleno del Congreso con los ecos de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a su exministro José Luis Ábalos --su mano derecha en el partido durante años-- a 24 años de cárcel por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

También tendrá protagonismo en este duelo parlamentario la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y retirarle el pasaporte. Según Moncloa, ese paso constata "la persecución, la obsesión y la desproporción" de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción que "carece de todo sentido jurídico" y que "solo atiende a motivos políticos".

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La oposición también pedirá cuentas a Sánchez por el sumario del 'caso Leire', la llamada 'fontanera' del PSOE, para tratar de neutralizar casos de corrupción que afectan al partido y al entorno del presidente. "Con el Código Penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado", soltó Feijóo hace unos días, aludiendo a que "pagaba los gastos de las cloacas que estaban atentando contra la honorabilidad de fiscales, jueces, periodistas".

Este debate se produce además en plena resaca por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por el 'caso Plus Ultra', en la que no logró "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad", según el auto del juez José Luis Calama.

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El PP, que repite que "no hay ni un día sin un escándalo", quiere poner el foco en cada uno de los casos de corrupción que rodean al PSOE de Sánchez para recalcar una vez más que el presidente "lo sabía".

SÁNCHEZ DICE QUE LAS GENERALES SERÁN EN 2027

Pese a la insistencia del PP y de varios de sus socios para que Sánchez adelante las generales, el jefe del Ejecutivo se remite al año 2027. Tras la sentencia a Ábalos reiteró que seguirá al frente del Gobierno y el pasado viernes desde Bruselas se limitó a reiterar que no van a coincidir con las autonómicas y municipales de finales de mayo, aunque no quiso precisar si serán antes o después.

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Eso sí, la víspera dejó abierta la posibilidad de adelantar los comicios en caso de que no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, cuya tramitación quiere poner ya en marcha. Así, el Gobierno ha decidido llevar al Consejo de Ministros del 29 de junio el cuadro macroeconómico que acompañará a las cuentas públicas y también ha anunciado la aprobación de un nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. Estos dos asuntos también ocuparán la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

Desde el PP no se fían de las declaraciones de Sánchez sobre la presentación de los presupuestos o un posible adelanto electoral si no logra aprobarlos. Es más, creen que usa las cuentas públicas como "reclamo electoral" y "cortina de humo" para no hablar de corrupción, en palabras de su portavoz, Ester Muñoz.

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Aparte de la petición reiterada de Feijóo demandando elecciones --hace una semana le pidió dimitir y "no estirar esta basura"--, se prevé que el presidente tenga que lidiar también con sus socios, que le exigen explicaciones por la corrupción y cuestionan el futuro de la legislatura.

"¿Aguantar para qué?", le ha repetido el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Desde Junts creen que no hay motivo para no adelantar elecciones, mientras que el PNV lo fía todo a los Presupuestos y si no los saca adelante, exigirá celebrar los comicios

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SÁNCHEZ SALDRÁ A LA OFENSIVA

En Moncloa señalan que la publicación de la sentencia contra Ábalos y Koldo García no altera los planes del discurso de Sánchez porque ya esperaban su publicación para la semana pasada. El presidente, apuntan, se presentará en el Hemiciclo con el objetivo de establecer los hechos frente a las mentiras y los bulos que atribuyen al PP de Feijóo.

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Sánchez saldrá previsiblemente a la ofensiva, a poner "los puntos sobre las íes", indican fuentes de Moncloa. Defenderá las acciones que ha tomado ante la corrupción en sus filas y recordará al PP su pasado en casos como Gürtel, Púnica y "tantos otros".

En el Gobierno no esperan anuncios ni tampoco un discurso similar al que hizo hace un año en el Congreso, cuando estalló el caso de Santos Cerdán, en el que optó por presentar una batería de medidas anticorrupción. En esta ocasión optará por un tono más discursivo y hablará en profundidad de los distintos casos.

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PP ESPERA "ATAQUES FURIBUNDOS" CONTRA FEIJÓO

Dos días después de la sentencia del 'caso mascarillas', en la cúpula del PP recalcan que se trata de hechos "probados". Y por eso, el líder del PP aprovechará la comparecencia de Sánchez para exigirle que asuma responsabilidades políticas porque "es el único responsable de que una organización criminal operara desde el Gobierno de España", según fuentes del partido.

En 'Génova' considera que, ante los "escándalos" que rodean al Gobierno y al PSOE, el presidente del Gobierno lo que debería anunciar este 24 de junio ante el Pleno es que disuelve las Cortes y convoca elecciones generales, máxime cuando, según los 'populares', la pena de 24 años de prisión para el exministro Ábalos es "una condena" al Ejecutivo porque ocurrió durante su etapa como ministro en ejercicio.

Sin embargo, en el cuartel general de los 'populares' consideran que el presidente del Gobierno seguirá con su huida hacia adelante y no asumirá responsabilidades. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que su partido lo que espera de la comparecencia de Sánchez son "mentiras" y "ataques furibundos" contra el líder del PP.

"Los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Por tanto, cuanto más ataquen, más insulten, más degraden la conversación pública es porque más miedo tienen. Y en este momento tienen mucho miedo", ha afirmado Muñoz en una rueda de prensa.