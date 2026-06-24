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Desabre asegura que no tiene nada que reprocharle a sus jugadores

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Guadalajara (México), 23 jun (EFE).- El seleccionador de República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, aseguró hoy que no tiene nada que reprocharle a sus jugadores, que lo dieron todo en la derrota por 1-0 ante Colombia en la Copa Mundial de Fútbol.

"Fue un partido difícil contra un rival que nos superó. No puedo criticar a mis futbolistas; hemos peleado y no logramos la victoria. Ahora vamos a centrarnos en el partido que viene, que es muy importante para nosotros", dijo en rueda de prensa.

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Desabre adelantó que el próximo 27, ante Uzbekistán, sus jugadores correrán riesgos porque un empate no alcanzará para clasificarse a los dieciseisavos de finales, por lo que saldrán a por la victoria.

"Ahora vamos a prepararnos para vencer a Uzbekistán, que defiende muy bien", señaló.

Reconoció el técnico la calidad de juego y la velocidad de Colombia, que dominó casi todo el partido, aunque ganó por solo un gol de diferencia.

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"Tienen un nivel de posesión del balón impactante, son verticales, recuperaron el balón y fueron veloces", aceptó.

El entrenador afirmó que después de enfrentarse a Portugal y Colombia, los favoritos del grupo K, su equipo necesita recuperarse rápido.

"El próximo partido va a llegar muy rápido. Ya hemos jugado con los dos favoritos del grupo y queremos cerrar con una victoria para clasificarnos".

El francés reconoció el trabajo de su guardameta, Lionel Mpasi, fundamental para mantener el arco a cero el primer tiempo.

"Nuestro portero se lució. No estoy sorprendido de ninguna manera, ha tenido muchos partidos buenos. Hoy hemos sufrido pero salimos bastante bien, salvo por el gol", concluyó.EFE

(fotos)

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