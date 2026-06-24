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El calor afloja, pero aún media España sigue con aviso, País vasco y Cantabria en rojo

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Madrid, 24 jun (EFE).- A pesar de que las temperaturas extremas de los últimos días inician un ligero descenso, este miércoles media España continúa con avisos por calor, con mayor incidencia en el País Vasco y Cantabria, donde hay nivel rojo (peligro extraordinario)por máximas de hasta 40 grados, informa la Aemet.

El País Vasco tiene aviso rojo (peligro extraordinario) en el interior de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya por máximas de 40 grados, de forma puntual 42 grados; En Álava el nivel es naranja (peligro importante) por valores cercanos a los 39 grados.

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Cantabria también está en rojo por temperaturas de 40 grados en Liébana y en el centro y valle de Villaverde.

En la mitad norte peninsular, hay alerta naranja en las comunidades de Asturias, Navarra y La Rioja, donde los termómetros ascenderán hasta los 39-40 grados, mientras que en Castilla y León, el calor intenso, con máximas de 39 grados, solo afecta a las provincias de Valladolid y Burgos.

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En Madrid se alcanzarán 39 grados en toda la comunidad, excepto en la sierra, mientras que en Extremadura solo la provincia de Badajoz continúa en naranja por máximas de 40 grados en áreas de la Siberia.

Todo Aragón, las provincias de Girona y Lleida (Cataluña) y Ciudad Real y Toledo (Castilla- La Mancha) están en naranja por valores entre los 37 y 40 grados.

Al sur peninsular, sólo la provincia de Jaén (Andalucía) mantiene el nivel naranja por valores de 40 grados en Cazorla, Segura, Morena y Condado.

En Galicia, las provincias de Lugo y Ourense, y en las Baleares, las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca, tienen alerta amarilla (peligro bajo) por valores de 36-38 grados.

Además, hay aviso amarillo por tormentas y por lluvias en Asturias y en las provincias castellanoleonesas de León y en Zamora, mientras que en Galicia, Luego está en naranja por lluvias que acumularán 30 litros en una hora.

Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales. EFE

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