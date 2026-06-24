Néstor Lorenzo destaca el crecimiento de Colombia en la Copa Mundial

Guadalajara (México), 23 jun (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, destacó este martes el crecimiento de su equipo, que se reflejó en la victoria sobre la República Democrática del Congo en la Copa Mundial de Fútbol.

"Nos vino bien jugar con un equipo que tiene un esquema defensivo sólido, que cierra los espacios, porque tuvimos que buscar distintos canales de llegada; eso ha mejorado nuestro juego", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

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Colombia derrotó este martes al Congo por 1-0 y aseguró su pase a dieciseisavos de final con un gol del defensa Daniel Muñoz, resultado que subió al equipo al primer puesto del grupo K.

Lorenzo reconoció que el partido del próximo 27 de junio contra Portugal, por el liderato definitivo del grupo, será de la máxima dificultad y sus jugadores deberán mejorar el rendimiento en lo individual y en lo colectivo.

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"Es un equipo más parecido a nosotros en el sentido que sale a ser protagonista, a tener posesión de balón; va a ser un partido de dos equipos que intentan jugar muy bien al fútbol", aseguró.

Al referirse a Cristiano Ronaldo, el líder del ataque de los portugueses, recordó que se trata de uno de los mejores definidores del mundo y que, por ello, no podrán dejarlo solo en situaciones de gol.

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Sin embargo, el estratega alertó sobre el juego en conjunto de los portugueses, más allá de su gran figura, que hoy se convirtió en el primer jugador con seis goles en seis Copas Mundiales diferentes.

"Portugal no es solo Cristiano Ronaldo; es un equipo completo con grandes jugadores en todas sus líneas", enfatizó.

Si bien enfrentarse a los portugueses será un reto para ver el nivel real de Colombia, Lorenzo explicó que su equipo no pretende demostrar nada.

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"Cuando quieres demostrar, no te va bien, uno debe aspirar a crecer; vamos a enfrentar a un gran equipo candidato a ganar el Mundial. Una prueba muy importante para nosotros. Vamos a tener que usar otras herramientas para buscar la victoria", agregó.

El entrenador, que como futbolista jugó con Argentina la final de la Copa Mundial de 1990, dijo estar conmovido por el apoyo de los aficionados de su país y mexicanos, a los que agradeció su entrega.

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"Tengo que decirle gracias a la gente; es impresionante como alientan. Nos comprometen a entregarlo todo por esa camiseta amarilla que llena los estadios con pasión. Le digo a los muchachos: 'es lo que ustedes han provocado y hay que hacerse cargo'", conluyó.EFE

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