Espana agencias

Néstor Lorenzo destaca el crecimiento de Colombia en la Copa Mundial

Guardar
Google icon

Guadalajara (México), 23 jun (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, destacó este martes el crecimiento de su equipo, que se reflejó en la victoria sobre la República Democrática del Congo en la Copa Mundial de Fútbol.

"Nos vino bien jugar con un equipo que tiene un esquema defensivo sólido, que cierra los espacios, porque tuvimos que buscar distintos canales de llegada; eso ha mejorado nuestro juego", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

PUBLICIDAD

Colombia derrotó este martes al Congo por 1-0 y aseguró su pase a dieciseisavos de final con un gol del defensa Daniel Muñoz, resultado que subió al equipo al primer puesto del grupo K.

Lorenzo reconoció que el partido del próximo 27 de junio contra Portugal, por el liderato definitivo del grupo, será de la máxima dificultad y sus jugadores deberán mejorar el rendimiento en lo individual y en lo colectivo.

PUBLICIDAD

"Es un equipo más parecido a nosotros en el sentido que sale a ser protagonista, a tener posesión de balón; va a ser un partido de dos equipos que intentan jugar muy bien al fútbol", aseguró.

Al referirse a Cristiano Ronaldo, el líder del ataque de los portugueses, recordó que se trata de uno de los mejores definidores del mundo y que, por ello, no podrán dejarlo solo en situaciones de gol.

Sin embargo, el estratega alertó sobre el juego en conjunto de los portugueses, más allá de su gran figura, que hoy se convirtió en el primer jugador con seis goles en seis Copas Mundiales diferentes.

"Portugal no es solo Cristiano Ronaldo; es un equipo completo con grandes jugadores en todas sus líneas", enfatizó.

Si bien enfrentarse a los portugueses será un reto para ver el nivel real de Colombia, Lorenzo explicó que su equipo no pretende demostrar nada.

"Cuando quieres demostrar, no te va bien, uno debe aspirar a crecer; vamos a enfrentar a un gran equipo candidato a ganar el Mundial. Una prueba muy importante para nosotros. Vamos a tener que usar otras herramientas para buscar la victoria", agregó.

El entrenador, que como futbolista jugó con Argentina la final de la Copa Mundial de 1990, dijo estar conmovido por el apoyo de los aficionados de su país y mexicanos, a los que agradeció su entrega.

"Tengo que decirle gracias a la gente; es impresionante como alientan. Nos comprometen a entregarlo todo por esa camiseta amarilla que llena los estadios con pasión. Le digo a los muchachos: 'es lo que ustedes han provocado y hay que hacerse cargo'", conluyó.EFE

(fotos)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

'Morir no siempre sale bien', una comedia social con dos familias "unidas" por un cadáver

Infobae

Catar detiene a 25 aficionados tras pelea en restaurante durante partido Argelia-Jordania

Infobae

Budimir, primer futbolista de Osasuna en anotar en un Mundial

Infobae

Aparece el cadáver de un hombre en la ría del Nervión en Sestao (Bizkaia)

Infobae

Desabre asegura que no tiene nada que reprocharle a sus jugadores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

La trama Leire utilizó la marca Fútbol Club Barcelona para camuflar mordidas de 150.000 euros de una empresa experta en demoliciones

Salvamento Marítimo publica su mayor contrato de balsas salvavidas... pero de momento sus barcos no cuentan todos con desfibriladores

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

Sánchez trata de sacar la legislatura de los tribunales y acelera medidas sociales para demostrar a sus socios que merece la pena seguir: “La respuesta está aquí”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Depósitos o letras del Tesoro: cómo buscan los ahorradores rentabilidad segura tras la subida de tipos de interés del BCE

El fin de la ‘Golden Visa’ no frena la inversión extranjera en vivienda: alcanza el 16,9% del total y se centra en pisos de segunda mano

Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo