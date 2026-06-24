Sánchez avala que no haya espacios de impunidad para los corruptos, "sean quienes sean"

Madrid, 24 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este miércoles su respeto a la sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y ha recalcado que en España no puede haber ningún espacio de impunidad de personas corruptas, "sean quienes sean".

Sánchez se ha referido así por vez primera a la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 24 años de prisión al exministro en su comparecencia ante el pleno del Congreso para exponer su posición ante los diversos casos judiciales que afectan al PSOE.

PUBLICIDAD

El jefe del Ejecutivo ha recordado cuándo se fueron conociendo los hechos que han derivado en esta sentencia, pero ha pedido separar la realidad de los hechos de todas las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, de "los titulares, filtraciones y especulaciones de los actores políticos y mediáticos". EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)